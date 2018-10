Lvíčata cenné body pro koeficient nezískala, Bělorusové vyhráli díky penaltě

před 2 hodinami

Česká jednadvacítka prohrála v kvalifikačním utkání s Běloruskem 1:0. Na Euro už postoupit nemůže, ale potřebuje body pro losování další kvalifikace.

Borisov - Fotbalová reprezentace do 21 let v předposledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy prohrála 0:1 s Běloruskem. Souboj týmů bez šance na postup rozhodl v Borisově gólem z penalty Dmitrij Antilevskij. Češi navíc hráli posledních třiadvacet minut bez vyloučeného Matěje Helešice.

Domácí po nezáživném prvním poločase udeřili po přestávce z první vážnější akce. Jevgenije Ševčenka, který se v 56. minutě dostal za obranu, srazil brankář Jan Stejskal a nařízený pokutový kop proměnil Antilevskij. Druhý gól mohl přidat chvíli nato Ševčenko, ale z dobré pozice mířil těsně vedle.

"První poločas byl vyrovnaný, ale nedařilo se nám dostat do šancí, chyběl k tomu větší důraz," řekl Lavička. "Rozhodla situace, ze které byla penalta. Soupeř se dostal do výhody a my museli více riskovat," dodal.

České šance na vyrovnání poté poznamenal Helešic, který v 67. minutě udeřil soupeře a dostal rovnou červenou kartu. Výběr trenéra Vítězslava Lavičky, který v oslabení dvakrát podržel brankář Stejskal, přeci jen mohl vyrovnat, ale s hlavičkou Jana Kuchty si jen tak tak poradil domácí gólman Šerbickij. V nastavení pak těsně minul Trubač.

"Byla to neomluvitelná nedisciplinovanost. Potom jsme hráli na velké riziko, šance byly na obou stranách a i v deseti jsem měli v závěru tlak. Ale zase se projevilo, co nás provází celou kvalifikaci - malá produktivita," prohlásil Lavička.

Porážka pro český tým znamená, že před posledním kolem nepovedené kvalifikace klesl ze třetí na čtvrtou příčku o bod za Bělorusko. V posledním zápase čeká Lavičkův výběr v pondělí v Chomutově Moldavsko, Bělorusové se představí na půdě vedoucího Řecka.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy v Borisově:

Bělorusko - ČR 1:0 (0:0)

Branka: 56. Antilevskij z pen. Rozhodčí: Poulsen - Nörgaard, Boric (všichni Dán.). ŽK: Stejskal. ČK: 67. Helešic (oba ČR).

Sestavy:

Bělorusko: Šerbickij - Švecov, Volkov, Pavlovec - Ivanov, Gromyko (86. Ebong), Klimovič, Pečenin - Bessmertnyj (81. Berezkin), Antilevskij (87. Sedko), Ševčenko. Trenér: Rumbutis.

ČR: Stejskal - Helešic, Lischka, Král, Wiesner - Ladra, Matoušek (64. Takács), Kulhánek (78. Kuchta), Květ (46. Hašek), Trubač - Pulkrab. Trenér: Lavička.

Tabulka:

1 Řecko 8 7 1 0 24:3 22 2 Chorvatsko 8 6 1 1 25:5 19 3 Bělorusko 9 4 2 3 11:12 14 4 ČR 9 4 1 4 13:15 13 5 Moldavsko 9 2 1 6 8:22 7 6 San Marino 9 0 0 9 1:25 0

Přípravné utkání fotbalistů do 20 let v Lodži:

Polsko - ČR 3:0 (3:0)

Branky: 8. Puchacz, 11. Lyszczarz z pen., 16. Molder z pen.

Sestava ČR: Jedlička - Holík, Klíma, Král, Rezek (62. Douděra), Havelka (77. Žitný), Janošek, Sadílek (83. Šípek), Souček, Lingr (62. Granečný), Šašinka (83. L. Krejčí). Trenér: K. Krejčí.

Přípravné utkání fotbalistů do 18 let v Praze:

ČR - Nizozemsko 1:2 (1:0)

Branky: 7. Firbacher - 57. Azarkan, 86. Summerville.

Sestava ČR: Jaroš - Bárta (25. Čejka), Gabriel (46. Vincour), Vlček, Žilák - Vít (87. Szewieczek) - Penner (67. Hájek), Žambůrek (46. Radosta), Červ (77. Walter), Zeronik (67. Cienciala) - Firbacher. Trenér: Kozel.