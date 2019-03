"Šrámy z té porážky ještě někde vzadu mám zaseklé. Noc po zápase byla dlouhá. Říká se, že chybami se člověk učí, a my jsme jich v Anglii vyrobili dost. Pokud se nic do zítra nestane, měly by být čtyři změny v základním rozestavení. Můžeme vystřídat v zápase šest hráčů, pravděpodobně všechna střídání využijeme. Přemýšleli jsme o brankářích, ale pokud se nic nestane, bude chytat Pavlenka," nastínil Šilhavý.