Trenér "Kanárků" vzpomínal na svůj rozhodující gól proti Spartě. Čechy má nastudované

před 1 hodinou

Podle asistenta brazilského trenéra Sylvinha budou čeští fotbalisté na úterní přípravný duel v Edenu dobře připravení, debaklu svěřenců Jaroslava Šilhavého 0:5 v Anglii v úvodu kvalifikace na Euro 2020 nepřikládá význam. Čtyřiatřicetiletý Sylvinho se na zápas těší o to víc, že se z jeho hráčské kariéry váže k Praze příjemná vzpomínka.

V září 2000 si v dresu Arsenalu zahrál v Lize mistrů proti Spartě a pohlednou individuální akcí, při níž se prosmýkl obranou Pražanů, rozhodl na Letné o výhře "Kanonýrů" 1:0. "Byl to krásný gól a hodně důležitý moment. Samozřejmě si na to pamatuji. Byl to velký zápas," zavzpomínal Sylvinho na tiskové konferenci.

Na souboj s českým týmem se Brazilci pečlivě připravují. "Studovali jsme postavení hry soupeře. Víme, že jsou silní na jednotlivých pozicích. Mají dobré, vysoké hráče, fyzicky dobře připravené. Očekáváme silnou defenzivu. Víme, že Češi dokážou hrát dobrý fotbal. Připravujeme se tak, abychom byli trpěliví, protože víme, že se vytasí se zataženou obranou. Jsou dobře fyzicky připravení, nicméně ne tak rychlí," shrnul poznatky Sylvinho.

"Připravovali jsme se na obecné kvality českého týmu, na jejich způsob obrany. Víme, že mají určité výkyvy ve výkonech. Mají dobré hráče jako Vydru nebo Dočkala, ale speciálně jsme se na žádného hráče nepřipravovali," uvedl Sylvinho, který po dvou sezonách v Arsenalu hrál za Celtu Vigo, Barcelonu a Manchester City.

Vysoké porážce českého týmu s Anglií nepřisuzují Brazilci velkou váhu. "Samozřejmě jsme ten zápas viděli, ale nenecháme se jím ovlivnit. Jsme si vědomi výsledku 0:5, přemýšlíme nad tím, proč to tak skončilo. Určitě nepodceníme situaci," řekl kouč Tito, který rozesmál novináře prohlášením, že zákrok na Sterlinga v závěru prvního poločasu proti Albionu nepovažoval na rozdíl od rozhodčího za penaltový.

Brazílie v sobotu v přípravném duelu s Panamou překvapivě remizovala 1:1. Roli kapitána namísto zraněného Neymara převzal Casemiro. "Je to pro mě obrovská část, jsem na to strašně hrdý. Jsem vůbec rád za to, že jsem v reprezentaci. Být kapitánem je něco navíc, jsem na to ohromně pyšný. Jestli jím budu i dál, není otázka pro mě, ale pro trenéra. Uvidíme, až se Neymar vrátí," řekl záložník Realu Madrid, jenž vedl "Kanárky" z pozice kapitána už v kvalifikačním utkání proti Bolívii na MS 2018.

Mužstvo cítí od fanoušků větší tlak. "Jsme v procesu velké renovace. Je tu spousta mladých nezkušených hráčů, kteří se musí sehrát se starou partou. Brazilský fanoušek by měl vědět, že hrajeme nejlíp, jak dokážeme. Hlavní je, že se snažíme zlepšovat a dáváme prostor mladším hráčům, aby byli připraveni na Copu América," konstatoval Casemiro.

Mistrovství Jižní Ameriky se letos uskuteční v červnu a červenci právě v Brazílii. Na něm budou "Kanárci" moci odčinit čtvrtfinálové vyřazení od Belgie z posledního světového šampionátu. Ve skupině domácí vyzvou Bolívii, Venezuelu a Peru.