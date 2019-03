Ke svému kouči se přidal i levý obránce Filip Novák. "Je to možnost, jak zvednout nám i fanouškům náladu. Doufám, že to tak každý hráč i vezme, že jsme fanouškům něco dlužni. Bude to asi podobný soupeř, který bude dominovat na balonu, bude nás chtít prokombinovat. Možná ještě silnější na balonu než Anglie, takže pro nás to bude určitě těžší. Ale musíme na ně vletět a nečekat na to, až oni dají gól," podotkl Novák.