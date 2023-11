Vyhazov? Nešlo to jinak, říká Šilhavý. Kapitán Souček prý o akci neměl tušení

Celé dopoledne dopoledne řešilo vedení fotbalové reprezentace kauzu účast Jana Kuchty, Vladimíra Coufala a Jakuba Brabce v olomouckém nočním klubu před klíčovým zápasem kvalifikace s Moldavskem. Odpoledne pak na tiskové konferenci předstoupilo před novináře. "Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velké zklamání a velká komplikace," prohlásil kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

"Sešli jsme se jako nejužší vedení, to znamená s trenéry. Řešili jsme, jak situaci posuneme dál. Následně jsme si zavolali všechny tři hráče a sdělili jim naše rozhodnutí. Hráči to přijali, omluvili se a pak jsme věc komunikovali směrem k celému týmu," řekl na tiskové konferenci manažer reprezentace Tomáš Pešír.

"Není k tomu moc co říct, nechtěl bych se v tom úplně pitvat. Samozřejmě jsme se ptali, kde vznikl ten impulz, že to vůbec kluky napadlo. Konkrétní vysvětlení teď úplně nemáme, ani ho asi nevědí. Je to celé nešťastné," doplnil Pešír.

Trenér Jaroslav Šilhavý neskrýval rozčarování. "Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velké zklamání a velká komplikace. U těch dalších věcí, které se potom děly, to ani nešlo dělat jinak. Věřím, že to neovlivní naši přípravu na zítřejší důležitý zápas," řekl Šilhavý.

Kapitán Tomáš Souček uvedl, že o akci neměl tušení. "Nevěděl jsem, že se někam šlo. Dozvěděl jsem se to ráno a pak i od kluků. Říkali mi, jakou udělali chybu a že jí litují. Všechny nás to mrzí, mě jako kapitána hodně, protože si stojím za zásadami," řekl Souček.

"Přímo ty tři hráče to mrzí o to víc, protože všichni tři odvedli pro reprezentaci obrovský počet zápasů. Teď máme důležitý zápas a budou chybět. Je to nešťastná situace pro všechny. Nakonec největší trest je to pro ně, chtěli s námi být a udělat společný cíl. I já jako kapitán jsem k tomu něco měl, řekli jsme si to všichni. Odpověď bych nechal mezi námi," dodal záložník West Hamu.

Chování trojice hráčů odsoudil i předseda FAČR Petr Fousek. "Vzniklá situace je na úrovni reprezentace nepřijatelná. Tím spíš, že nastala před rozhodujícím zápasem o postup na Euro. Rozhodnutí trenéra a manažera jsme společně konzultovali, bylo jednomyslné a podpořil jsem ho. Tým přesto musí v pondělí zvládnout poslední krok k postupu," uvedl Fousek ve vyjádření pro média.