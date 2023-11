Poločas zmaru, pak drama. Češi v Polsku sahali po postupu, proti Moldavsku stačí bod

Čeští fotbaloví reprezentanti remizovali v předposledním utkání kvalifikační skupiny v Polsku 1:1 a nevyužili první šanci zajistit si postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Domácí poslal ve Varšavě ve 38. minutě do vedení Jakub Piotrowski, čtyři minuty po přestávce ale srovnal hostující kapitán Tomáš Souček.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého před závěrečným zápasem skupiny zůstali na druhém místě dva body za již jistým postupujícím Albánií. K účasti na šampionátu v Německu stačí Čechům v pondělí doma v Olomouci vybojovat aspoň remízu se čtvrtým Moldavskem, na které mají k dobru dva body. Třetí Polsko už odehrálo všech osm utkání skupiny a ztratilo naději na přímý postup.

"S tak silným soupeřem, jako je Polsko, jsme uhráli dobrý výsledek a hlavně v druhém poločase předvedli dobrou hru. Myslím, že jsme udělali velký krok (k postupu). Věřím, že v pondělí to dotáhneme do zdárného konce a postoupíme na Euro," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Národní mužstvo sice nenavázalo na vítězství 3:1 z březnového vzájemného duelu z úvodu kvalifikace, s Polskem ale neprohrálo popáté z posledních šesti zápasů. Česká reprezentace od rozdělení federace prošla ze všech sedmi evropských kvalifikací a může vybojovat osmou účast na kontinentálním šampionátu po sobě.

Na konci listopadu vyprší smlouva u mužstva Šilhavému, jehož pozice byla v ohrožení po říjnové porážce 0:3 v Albánii. Vedení asociace se bude trenérským postem znovu zabývat na začátku prosince.

Šilhavý překvapil a do základní sestavy nečekaně nasadil obránce Douděru, navíc na levý kraj, přestože obvykle hraje napravo. Český kouč vsadil na rozestavení s třemi stopery a jedním byl Zima, který dostal až dodatečnou pozvánku. V útoku naskočili Kuchta s Chytilem, na pozici podhrota stejně jako v posledních zápasech ve Slavii Provod a mezi tyčemi podle očekávání Staněk. V polské sestavě nechyběla hlavní hvězda Lewandowski, naopak kvůli zdravotním problémům zůstala jen na lavičce další z opor Zieliňski.

Ve Varšavě panovalo během dne velmi chladné počasí a s blížícím se výkopem začalo sněžit. Trávník na národním stadionu však byl v dobrém stavu, neboť se hrálo pod zataženou střechou. Český tým přijely do polské metropole podpořit dvě tisícovky fanoušků, část z nich přivezl speciální vlak. Hostující příznivci se v hledišti arény pro téměř 60 tisíc diváků snažili držet s domácí přesilou krok a chvílemi byli slyšet.

Český celek dal v březnu při výhře nad Polskem v úvodních třech minutách dvě branky a také v odvetě začal aktivně. Provodův centr ve druhé minutě nebezpečně prolétl vápnem a po následné Kuchtově střílené přihrávce napříč pokutovým území Douděra v dobré pozici o kousek minul.

Poláci hrozili především z levé strany. V 18. minutě Zalewského centr se štěstím odvrátil na roh Holeš. Za dalších 20 minut už domácí udeřili. Zalewski utekl po levé straně Coufalovi, Holeš ve skluzu při snaze odvrátit přízemní centr pryč trefil míčem Staňka a Piotrowski zblízka dorazil do sítě. Záložník Ludogorce Razgrad při druhém startu za reprezentační "áčko" poprvé skóroval.

"Vláďovi Coufalovi jsme vytýkali, že to byla chyba. Že ho (Zalewského) nezastavil a nepřerušil to. Ještě si to musíme vyříkat," uvedl Šilhavý. "Byl to balon do kapsy. Tohle je jeden z nejtěžších balonů jak pro mě, tak pro obránce. Bohužel Holi (Holeš) do tečoval do mě, nešťastně se to odrazilo doprostřed a pak už to dorazili. Škoda, zvláštní gól," řekl Staněk.

Šilhavý o přestávce dvakrát vystřídal a místo útočníků Chytila s Kuchtou poslal na trávník Čvančaru s Hložkem. Hosté začali aktivně a ve 49. minutě srovnali. Po Coufalově centr se balon od Bochniewiczovy hlavy odrazil k Součkovi, který nezaváhal. Český kapitán si připsal 11. gól za národní A-mužstvo a navázal na vítěznou branku z minulého utkání při výhře 1:0 nad Faerskými ostrovy.

Vyrovnání předcházela nakrátko rozehraná standarka. "Tohle nacvičené nebylo. Je důležité, že kluci dokážou na hřišti improvizovat a vidí různé volné prostory. Za tohle zaslouží pochvalu, protože jinak by to byl nějaký nákop téměř z poloviny hřiště a bylo by těžké dát gól. Takhle se ke mně dostal míč a mohl jsem to uklidit," uvedl pro ČT sport Souček.

V 55. minutě mohl vrátit Polákům vedení Lewandowski, který obral při odkopu o míč chybujícího Holeše, ale pak obloučkem trefil jen horní síť. Kanonýr Barcelony ani v šestém utkání proti české reprezentaci neskóroval. Na opačné straně pak po hodině hry v ještě větší šanci selhal Zimu, když po závaru na malém vápně zblízka zamířil vedle.

V 65. minutě dostal Souček od Bednarka úder kopačkou do hlavy a dohrával s obvazem a po dvou ošetřeních. V 78. minutě Staněk s problémy zlikvidoval Lewandowského pokus z přímého kopu kousek za vápnem, chvíli nato na opačné straně dalekonosnou ranou minul Douděra.

Poláky už by udrželo ve hře jen vítězství a tak v závěru hodně otevřeli obranu. Královu střelu na začátku nastavení ale tečoval obránce na roh a poté neuspěl ani Čvančara. Lingrův pokus vyrazil domácí gólman, na opačné straně pak po rohu hlavičkoval nad Bednarek. Český celek vyhrál jediné z posledních pěti utkání, Poláci podruhé za sebou remizovali 1:1.

"Mrzí mě, že jsme nedali druhý gól. Měli jsme několik šancí, dokonce z posledního rohu jsme zakončili, ale bohužel mimo. Musíme se omluvit fanouškům, že jsme se přímo nekvalifikovali na Euro. Čeká nás play off, máme ještě další šanci," řekl polský trenér Michal Probierz, který převzal reprezentaci po zářijovém programu.

Polsko - Česko 1:1 (1:0)

Branky: 38. Piotrowski - 49. Souček. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Bochniewicz - Brabec.Diváci: 56.310.

Polsko: Szczesny - Bednarek, Bochniewicz (58. Peda, 85. S. Szymaňski), Kiwior - Frankowski, D. Szymaňski (73. Grosicki), Piotrowski, Slisz, Zalewski - Lewandowski, Šwiderski (46. Buksa). Trenér: Probierz.

Česko: Staněk - Zima, Brabec, Holeš - Coufal, Souček, M. Sadílek (90.+1 Král), Douděra - Provod (75. Lingr) - Chytil (46. Čvančara), Kuchta (46. Hložek). Trenér: Šilhavý.

Moldavsko - Albánie 1:1 (0:1)

Branky: 87. Baboglo - 25. Cikalleshi z pen.