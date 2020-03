Souček je poprvé českým fotbalistou roku. Porazil Vaclíka i Daridu

Záložník Tomáš Souček byl poprvé v kariéře zvolen českým Fotbalistou roku.

Pětadvacetiletý středopolař, který v lednu zamířil z pražské Slavie do anglického West Hamu, vyhrál v 55. ročníku tradiční ankety Fotbalové asociace ČR s velkým náskokem před obhájcem trofeje brankářem Tomášem Vaclíkem a středopolařem Vladimírem Daridou. Výsledky oznámila FAČR v tiskové zprávě, slavnostní vyhlášení bylo zrušeno kvůli pandemii nového koronaviru.

Mezi trenéry rovněž poprvé triumfoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Nejlepším talentem byl za uplynulý rok zvolen sparťan Adam Hložek a fotbalistkou roku pak slávistka Kateřina Svitková.

V anketě rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a asociace.

Souček vloni prožil nejlepší rok kariéry. S pražskou Slavií na jaře vyhrál českou ligu i domácí pohár a prošel s ní do čtvrtfinále Evropské ligy. Byl také vyhlášen nejlepším hráčem minulé sezony nejvyšší soutěže.

S červenobílými pak suverénně ovládl i podzimní část této ligové sezony a zahrál si základní skupinu Ligy mistrů. Národnímu týmu Souček pomohl k postupu na evropský šampionát, který byl kvůli nemoci COVID-19 odložen o rok na příští léto.

V zimě Souček zamířil z Edenu na hostování do West Hamu, které se automaticky změní v přestup, pokud se "Kladiváři" zachrání v anglické lize. Premier League je kvůli koronaviru stejně jako další evropské ligy přerušena a osud zbytku sezony je nejistý. Souček coby defenzivní záložník vyniká i ofenzivními statistikami: v minulé ligové sezoně dal 13 branek, na podzim v nejvyšší soutěži skóroval osmkrát.

"Když jsem s fotbalem začínal, tak jsem vzhlížel k hráčům, kteří tohle ocenění získali. Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Petr Čech a spousta dalších. A já jsem teď mezi nimi. Ty pocity ani nedokážu přesně popsat. Je to zvláštní," uvedl Souček.

"Vždycky jsem chtěl hrát fotbal, dostat se do ligy, vyhrát titul, zkusit nějakou zahraniční ligu. Ale stát se Fotbalistou roku? To mě ani nenapadlo. Musím poděkovat strašné spoustě lidí. Já nejsem ten, kdo by si dával ambice na zisk individuálních ocenění. Chci týmové úspěchy," dodal Souček.

Souček, jehož maximem v anketě FAČR zatím bylo loňské třetí místo, získal v hlasování 760 bodů a nechal za sebou vítěze předchozích dvou ročníků. Obhájce trofeje gólmana Vaclíka ze Sevilly porazil o 299 bodů. O dalších 275 bodů zpět skončil na třetím místě předloňský vítěz Darida, který hraje za Herthu Berlín.

Trpišovský se dočkal prvního vítězství mezi trenéry, které mu už před rokem jen těsně uniklo o tři body za Pavlem Vrbou. Slávistický kouč vloni dosáhl s Pražany stejných úspěchů jako Souček. Na druhém místě skončil Jaroslav Šilhavý, jenž dovedl reprezentaci na Euro. Třetí příčku obsadil jablonecký Petr Rada.

Do Síně slávy byl uveden nejlepší střelec historie české reprezentace Jan Koller.

Anketa přišla o slavnostní vyhlášení kvůli nouzovému stavu, který v Česku vzhledem k pandemii koronaviru platí. FAČR podle dalšího vývoje v zemi zváží, jakým způsobem a v jakém termínu předá vítězům ceny.

Anketa Fotbalista roku 2019:

Fotbalista roku: 1. Tomáš Souček (West Ham/Slavia Praha) 760 b., 2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 461, 3. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 186, 4. Patrik Schick (Lipsko/AS Řím) 176, 5. Alex Král (Spartak Moskva/Slavia Praha) 146, 6. Ondřej Kolář (Slavia Praha) 133, 7. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 64, 8. Jan Bořil (Slavia Praha) 50, 9. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 43, 10. Vladimír Coufal (Slavia Praha) 35.

Další pořadí: 11. Adam Hložek (Sparta Praha) 21, 12. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 18, 13. David Hovorka (Slavia Praha/Jablonec) 14, 14. Lukáš Masopust (Slavia Praha) 12, 15. Michael Krmenčík (FC Bruggy/Plzeň), Ondřej Kúdela a Petr Ševčík (oba Slavia Praha) všichni 10, 18. Tomáš Sivok (České Budějovice/Petah Tikva) 9, 19. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 6, 20. Jakub Brabec (Plzeň), Jaroslav Drobný (České Budějovice/Düsseldorf), Theodor Gebre Selassie, Jiří Pavlenka (oba Brémy) a Jan Kopic (Plzeň) všichni 4, 25. Tomáš Koubek (Augsburg/Rennes) a Zdeněk Ondrášek (Dallas) oba 3, 27. Lukáš Kalvach (Plzeň/Olomouc) 2, 28. Martin Doležal (Jablonec), Jan Morávek (Augsburg) a Václav Pilař (Olomouc) všichni 1.

Trenér roku: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 542, 2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 348, 3. Petr Rada (Jablonec) 96.

Talent roku: 1. Adam Hložek (Sparta Praha) 462, 2. Alex Král (Spartak Moskva/Slavia Praha) 341, 3. Michal Sadílek (PSV Eindhoven) 151.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 282, 2. Andrea Stašková (Juventus Turín/Sparta Praha) 244, 3. Lucie Voňková (Ajax Amsterodam/Bayern Mnichov) 235.

Síň slávy: Jan Koller.