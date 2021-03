Skvělí Češi ostřelovali Belgii. Souček a spol. sahali po výhře, hosty spasil Lukaku

Čeští fotbalisté v druhém utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa překvapivě remizovali doma s lídrem žebříčku reprezentací FIFA Belgií 1:1. Domácí poslal v 50. minutě do vedení do vedení Lukáš Provod, ale za deset minut vyrovnal Romelu Lukaku.

Český celek má po dvou zápasech skupiny E na kontě čtyři body, ve středu v úvodním duelu kvalifikace zvítězil na neutrální půdě nad Estonskem 6:2. Belgie je o skóre druhá. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého zakončí úvodní březnový blok úterním utkáním ve Walesu.

Na šampionát do Kataru v příštím roce postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi si dosud na světovém šampionátu zahráli v samostatné historii jen v roce 2006.

Národní tým dokázal v Edenu překvapit dalšího favorita, předloni v evropské kvalifikaci tamtéž porazil Anglii 2:1. Belgičané, třetí tým z minulého MS, ztratili ve světové kvalifikaci body teprve počtvrté z posledních 22 utkání.

Trenér Šilhavý nemohl nasadit kvarteto z bundesligy brankáře Pavlenku, Kadeřábka, Daridu a Schicka, kteří utkání vynechali kvůli cestovním koronavirovým omezením. Německo sice v pátek zmírnilo opatření a po návratu z Čech už nebude nutná povinná karanténa, změna však vstoupí v platnost až v neděli. V základní sestavě proti duelu s Estonskem nově nastoupili gólman Vaclík, Coufal, Krmenčík a překvapivě Holeš.

Český celek se favorita nezalekl a celé úvodní dějství držel krok. V deváté minutě musel jako první zasahovat Vaclík, který vyrazil skákavou střelu Mertense. Na opačné straně protáhl gólmana Realu Courtoise Jankto a v 16. minutě měli domácí k otevření skóre ještě blíž. Krmenčík se po Coufalově pasu zbavil Denayera a pohotovou střelou trefil bližší tyč.

Těsně za polovinou první půle podržel české mužstvo Vaclík, který výborně vyrazil Dendonckerovu střelu. Po půlhodině se dostal k hlavičce záložník Manchesteru City De Bruyne, ale mířil jen do středu branku. V závěru poločasu pak pálil mimo Holeš.

Šilhavého svěřenci svůj povedený výkon korunovali vedoucím gólem v 50. minutě. Provod napřáhl zpoza vápna a ostrou přízemní střelou k tyči na mokrém terénu překonal Courtoise. Záložník Slavie se na domovském stadionu vršovického klubu v Edenu dočkal premiérové branky v reprezentačním "áčku".

Domácím vydrželo vedení jen 10 minut. Po De Bruyneho kolmici se Lukaku obtočil kolem Čelůstky a překonal Vaclíka. Kanonýr Interu Milán dal coby nejlepší střelec belgické reprezentační historie 59. gól za národní tým.

V 70. minutě protáhl Courtoise střídající Masopust, z protiútoku se protlačil do zakončení De Bruyne a Vaclíkovi pomohla tyč. V 84. minutě zachránila branková konstrukce i Courtoise po Bořilově rána do břevna. Blíže k vítězství měli překvapivě Češi. Střídající Masopust však mířil jen do Courtoise a hlavičku Součka, který dal v Estonsku hattrick, v nastavení odvrátil obránce.

Skupina E:

ČR - Belgie 1:1 (0:0)

Branky: 50. Provod - 60. Lukaku. Rozhodčí: Collum - Connor, McGeachie (všichni Skot.). ŽK: Souček - Castagne, Vertonghen. Bez diváků.

ČR: Vaclík - Coufal, Kúdela, Čelůstka, Bořil - Souček, Holeš - Provod (90.+4 Pekhart), Barák (78. Pavelka), Jankto (61. Masopust) - Krmenčík (78. Vydra). Trenér: Šilhavý.

Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Chadli (56. Foket) - Lukaku, Mertens (56. Trossard). Trenér: Martínez

Bělorusko - Estonsko 4:2 (1:1)

Branky: 45. a 84. Lisakovič z pen., 64. Kendyš, 81. Savickij - 31. a 55. Anier. ČK: 77. Öigus (Est.).