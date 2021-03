Česko - Belgie. Reprezentace nastoupí proti favoritovi s Krmenčíkem na hrotu

Belgie se je vědoma své síly. I když ji chybí Eden Hazard, který se po přesunu do Madridu trápí s vleklými zraněními. I tak tým Roberta Martineze vykročil do kvalifikačního cyklu dobře. V domácím prostředí zvládl duel s Walesem. Ostrovní tým porazil po trefách hvězd De Bruyneho, Thorgana Hazarda a Lukakua 3:1. Navázat by na to chtěli i dnes. Český kouč Jaroslav Šilhavý věří, že jedině perfektní výkon dokáže přinést českému týmu úspěch proti nejlepšímu celku reprezentačního spektra.