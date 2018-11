Šilhavý je ze startu u reprezentace nadšený. Ale nesmíme si lhát do očí, upozorňuje

před 55 minutami

Když Jaroslav Šilhavý v září převzal fotbalovou reprezentace po debaklu 1:5 v přípravě v Rusku, nečekal, že vstup do nového angažmá bude mít tak povedený. S národním týmem dokázal vyhrát tři ze čtyř zápasů a díky vítězství 1:0 nad Slovenskem s ním udržel skupinu B Ligy národů. Přestože mužstvo pozvedl i herně, před březnovým vstupem do kvalifikace mistrovství Evropy stále vidí nedostatky.

"Asi bych lhal, kdybych si myslel, že to takhle bude fungovat. Jsem šťastný, že jsme do toho angažmá takhle vstoupili. Nejen kvůli sobě, ale kvůli hráčům i samozřejmě kvůli divákům. Nebyl to ten obrázek českého fotbalu, což kluci teď ukazují," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Ale nechci zase říkat, že je vše dobře, že to teď pojede jako po drátku. Musíme být pořád pokorní a pracovat na sto procent hlavně týmově. Jestli se chceme někde prosadit, musíme hrát jako tým," doplnil kouč.

Právě týmový výkon podle něj vyrovnané derby bývalých federálních partnerů rozhodl. "Pocitově jsem to vnímal tak, jako bychom chtěli vyhrát víc než Slováci. Máme tu ten týmový duch. Nechci to moc srovnávat, pár kluků znám ze slovenské reprezentace, vím, jací jsou skvělí hráči. Ale podle mě je náš tým teď z hlediska týmového pojetí silnější," mínil kouč.

V úvodu jeho svěřenci byli pod tlakem Slováků a otřepali se až po 20 minutách. Ve 32. minutě pak rozhodl útočník Patrik Schick. "Slováci do toho vstoupili skvěle, podobně jako doma s Ukrajinou. Nemohli jsme se dostat do rytmu, ale přestáli jsme to bez nějaké tutové šance. Po 20 minutách jsme se oklepali. Vysunuli jsme blok, více jsme napadali a to Slovákům dělalo problémy. Od té doby jsme hráli jako v předchozích zápasech," řekl Šilhavý.

Výhrou jeho celek udržel druhé místo a zároveň druhý koš pro losování Eura. "Samozřejmě tahle výhra je hodně důležitá. Nespadli jsme do skupiny C Ligy národů, zůstáváme i v druhém koši pro losování mistrovství Evropy. Jsem spokojený, je to příjemné, ale důležitější teď bude kvalifikace mistrovství Evropy. Postoupit na Euro, to je naše vize, cíl," řekl Šilhavý.

Neskrývá, že tým má stále rezervy. "Je toho více, jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Jsme u týmu krátce, dva srazy, teď dáváme tým dohromady. Byť těch možností na sehrání není tolik, jdeme do ostrých zápasů v březnu, tak budeme s hráči mluvit. Aby věděli, co po nich chceme. Takže věřím, že to na jaře bude ještě lepší," uvedl Šilhavý.

"Těch 20 minut nebylo ideálních. Takže víme, na čem asi pracovat, abychom neusnuli na vavřínech. Abychom si nelhali sami do očí. S pokorou se zase připravovat na jaro," dodal český kouč.

Nemrzí ho, že reprezentaci nyní čeká několikaměsíční pauza. "Byly to docela nervy. Vždy když je člověk v klubu, tak si přeje, aby vyhrál před reprezentační přestávkou, která je jen 14 dní. My teď vyhráli a máme před sebou asi tři měsíce. Člověk si odpočine, ale hned zase začneme pracovat. Ještě jsme nebyli za všemi kluky, spousta věcí nás čeká," řekl Šilhavý.