Mrzí to, dalo se z toho vycucnout víc, věděl Schick. I tak je to úspěch, mínil Darida

Kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida je přesvědčený, že až opadne zklamání z dnešní porážky 1:2 v Baku s Dánskem, bude na mistrovství Evropy vzpomínat jako na úspěch. Podle nejlepšího střelce Čechů na turnaji Patrika Schicka však nemusela cesta týmu skončit ve čtvrtfinále, mohl jít klidně dál.

"Všichni cítíme, že se z toho dnes dalo vycucnout více, Dánové byli hratelní. Mrzí nás to," posteskl si Schick po vyřazení. "Myslím si, že jsme udělali maximum. Na konci už jsme bohužel neměli sílu to nějakým způsobem zvrátit a bohužel končíme," smutnil kanonýr.

Češi do utkání nevstoupili dobře a po chybně nařízeném rohu už v páté minutě prohrávali 0:1. "Byl to klíčový moment. První gól může v takových zápasech rozhodovat a to se i stalo," prohlásil Darida.

"Chtěl bych vypíchnout, že jsme to nevzdali, že jsme bojovali," chválil svůj tým kapitán, který přišel na hřiště až v závěru. Češi po snížení na 1:2 usilovali o vyrovnání.

"Je škoda, že jsme nedali druhý gól, protože jsme byli lepší fyzicky a věřím, že po vyrovnání bychom to otočili. Ale až opadne prvotní zklamání, tak budeme na turnaj vzpomínat jako na úspěch," dumal Darida.

Češi ve skupině porazili 2:0 Skotsko, remizovali 1:1 s vicemistry světa Chorvaty a prohráli 0:1 s Anglií. V osmifinále pak porazili 2:0 favorizované Nizozemsko. "Nemáme se za co stydět. Bojovali jsme celý turnaj a můžeme být pyšní na to, co jsme dokázali," tvrdil Darida.

Záložník Herthy Berlín je přesvědčený, že vystoupení na Euru národnímu týmu pomůže už v nadcházející kvalifikaci o postup na mistrovství světa. "Z turnaje si můžeme vzít jen pozitivní věci," burcoval.

"Viděli jsme, že máme silný tým a můžeme porážet i velké soupeře. Celý turnaj jsem to cítil a ukázali jsme to i proti Nizozemsku. Nechali jsme tady všechno a je škoda, že jsme to dnes nezvládli, ale určitě bych se na to díval jako na povedený turnaj," zopakoval Darida.

Šampionát se vyvedl i Schickovi, jenž dnes pátým gólem na turnaji dorovnal nejlepšího českého střelce historie kontinentálního mistrovství Milana Baroše. Ten na Euru v roce 2004 v Portugalsku rovněž skóroval pětkrát a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje.

Pětadvacetiletý hráč německého Leverkusenu dnešní trefou zároveň dotáhl v čele tabulky kanonýrů probíhajícího mistrovství Portugalce Cristiana Ronalda.