Kvality máme málo a ještě ji ničíme. Trenéra Šilhavého řešme po baráži, nabádá Fukal

Udělat pouhé dva body ze zápasů s aspiranty na postup ze skupiny Belgií a Walesem je velmi málo. V komentáři pro Aktuálně.cz ke kvalifikaci o postup na fotbalové mistrovství světa to tvrdí bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Musíme blahořečit Lize národů, že jsme se probojovali do baráže a máme pořád šanci postoupit na mistrovství světa v příštím roce v Kataru. Přes kvalifikační skupinu to nevyšlo, což považuju za neúspěch, jinak to hodnotit nelze.

V soubojích s týmy, které měly postupové ambice, tedy s Belgií a Walesem, jsme ze čtyř utkání, tedy z možných dvanácti bodů, získali pouhé dva, za domácí remízy s oběma protivníky. To je nesmírně málo, naprosto nedostatečné.

Když nedokážeme ani jednou porazit soupeře, s nimiž se chceme o postup rvát, je to smutné. Nemůžeme pak pomýšlet na to, že budeme konkurovat nejlepším týmům Evropy, natož světa.

Připouštím, že Belgie, nejvýše usazený tým na žebříčku FIFA a jasný favorit skupiny, je výkonnostně někde jinde a remíza doma 1:1 byla slušným výsledkem. Asi nejhodnotnějším v celé kvalifikaci.

Ale Wales bychom měli být schopní porazit. Aspoň doma! Porážka venku a doma remíza, kdy jsme mohli - a troufám si říci, vzhledem k počtu šancí a vývoji utkání, i měli prohrát - to není lichotivá vizitka.

Zkoumat, že se některé okolnosti postavily proti nám, je zbabělé. Můžeme rozebírat, že v Cardiffu nevyloučil rozhodčí Balea za surový a nebojím se říct politicky zrůdný faul na Kúdelu, chyběli nám hráči pro zranění, hodně ovlivnil covid. Ale nepříznivé okolnosti se vždycky najdou, když vyhrajeme, objeví je zase soupeř. Ze šesti bodů jsme urvali pouze jeden a to je zoufale málo, s těmito výsledky se na úspěch nedá dosáhnout.

Přitom z vystoupení na mistrovství Evropy jsem měl velice dobrý pocit a pořád zdůrazňuju, že ho považuju za vydařené. Dojít do čtvrtfinále, kdy jsme porazili ve skupině Skotsko, remizovali s Chorvatskem a v osmifinále vyřadili Nizozemsko, to je bezesporu úspěch. Ale chybělo mi nějaké metodické zhodnocení, co bylo dobře a co se nepovedlo. A na to se zaměřit a pracovat na odstranění nedostatků.

V první řadě se musíme snažit, aby měl nároďák na ty nejsilnější soupeře, v tomto případě na Belgii a Wales, připravených jedenáct frajerů zdravých a v nejlepší formě. Samozřejmě, budování mužstva je složité a kvalifikace byla rozložena do dvou let, ale udělám přece všechno pro to, aby mužstvo bylo co možná nejsilnější.

Nemá cenu připomínat, že nemáme deset vynikajících hráčů v Realu Madrid nebo v Manchesteru United, nikdy ani mít nebudeme. Ale musíme umět pracovat s tím, co máme. A tady mi někdy připadá, že si i ten úzký výběr ničíme.

Například Alex Král je krásný případ, jak můžeme takový talent, který má nakopnuto na super kariéru, zabít. Ze Slavie do Ruska, chápu, Spartak Moskva je posun, ale pak do West Hamu na hostování, kde nehraje. Co pak může v reprezentaci předvést?

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

A další. David Zima přestoupil do Itálie, podepsal dlouhodobou smlouvu, aby se aklimatizoval, má to smysl. Ale reprezentace potřebuje spolehlivého stopera hned. Najednou se ohlížíme zpět a vzdycháme, že Čelůstka s Kalasem jsou stoperská dvojice číslo jedna, a když nejsou, je těžké to zvládnout. Přitom po EURO jsme konstatovali, že to taková třída není. Kalas hraje druhou anglickou ligu v klubu ze druhé poloviny tabulky.

Mně osobně rovněž chybí jakýsi mezičlánek mezi reprezentací a fanoušky. Ať všichni vědí, co je cílem, jaké jsou problémy, co chceme hrát. Nevidím na asociaci někoho, kdo vezme za výsledky a vůbec vystupování mužstva odpovědnost.

Vím, že letní volby byly převratné, do té doby měl repre pod dohledem Roman Berbr, který nikdy nic netrénoval. Nový předseda Petr Fousek sice několikrát vystoupil, ale šlo spíš o politické projevy než odborné. Musí se najít persona, která bude jasně vidět a předá fanouškům informace o stavu reprezentace, jaké vyžadují. Hráči to nevnímají, ať je představitelem svazu kdokoli, soustředí se na svůj výkon. Ale veřejnost ano a já k ní patřím.

Ve fotbale platí, že za výsledky je zodpovědný trenér. Jestli se ozývají hlasy, že by měl být odvolán, tak to zásadně odmítám. Ještě je před námi baráž, pořád může splnit úkol a postoupit na mistrovství světa. Navíc Jarda Šilhavý je trenér, který ví, co chce hrát, a ukázal to na Euru. A je to slušný člověk. Personální změny nedoporučuju, řešme to až po baráži.