Nekonečně bohatý Newcastle děsí sestup. Vyměňte celý tým, žádají fanoušci

Fotbalový Newcastle vyhlíží zářivou budoucnost vydlážděnou penězi z Blízkého východu. Jenže zdaleka nejbohatší celek Premier League nejdřív musí překonat problémy na hřišti, aby se vůbec zachránil.

Vstup investora vlastněného de facto saúdským státem fanoušci Newcastlu oslavovali s vidinou rychlého vzestupu klubu po vzoru Manchesteru City. Zvlášť když zprostředkovatelka investice a nová spoluvlastnice klubu Amanda Staveleyová sebevědomě prohlásila, že Toons "budou mít co se týče trofejí naprosto stejné ambice jako Citizens nebo Paris Saint-Germain."

Měsíc po převzetí klubu novými majiteli se ovšem ambice a realita ostře rozcházejí. Newcastle je teď blíž druhé anglické lize než Lize mistrů s pouhými pěti body v tabulce z jedenácti zápasů. Severoanglickému týmu patří předposlední místo o skóre před Norwichem, aktuálně s mankem pěti bodů na záchranu.

V posledním měsíci uhráli černo-bílí jen dva body za remízy s Crystal Palace a Brightonem. Nutno podotknout, že tým čelil Tottenhamu (2:3) a Chelsea (0:3), nyní papírově rozhodně lepším týmům. Nicméně i tak situace ve městě na řece Tyne není dobrá.

Tým čeká v Premier League ještě devět zápasů do Nového roku, kdy teoreticky bude moci na soupisku zapsat první posilu. Anglie navíc prakticky nemá zimní přestávku - víkend vynechá jen v lednu, a tak nový tým nebude mít téměř žádný čas na sehrání. Jen za první dva měsíce nového roku přitom odehraje dalších sedm kol v anglické nejvyšší soutěži.

Zatímco fanoušci spekulují, zda tým posílí Kylian Mbappé nebo třeba Erling Haaland, klub řeší kritickou situaci v tabulce.

Adresa Newcastle netáhne

Na jednom postu mohl klub posílit hned a také to udělal. Propustil trenéra Stevea Bruce a místo něj přišel Eddie Howe.

Podle informací britských médií předtím klub usiloval o získání oceňovaného nizozemského trenéra Erika Ten Haga, ovšem ten zůstal věrný Ajaxu. "Situaci Newcastlu zkomplikovalo to, že se spekuluje o pozici Oleho Gunnara Solskjaera v Manchesteru United. Pro Ten Haga je to tak trochu otázka, jestli vzít Championship, nebo Ligu mistrů," poukazuje deník The Mirror. Ajaxu se zároveň daří v nizozemské lize i Lize mistrů, takže Ten Hag může také chtít sezonu dokončit v Amsterdamu.

Podobné dilema budou řešit i hráči, o které bude Newcastle v přestupním okně usilovat. Ačkoliv majitelé jsou pohádkově bohatí, těžko si lze představit, že Kylian Mbappé nebo jiná megahvězda opustí svůj současný klub a půjde do Newcastlu, který letos hraje o záchranu a kde je otázkou, kdy se vůbec probojuje do evropských pohárů.

"Bude to běh na delší trať," uznává Staveleyová. Po letech, kdy fanoušci trpěli kvůli vlastnictví klubu Mikem Ashleym, který se netajil tím, že nemá příliš velké sportovní ambice, zůstávají i přesto optimističtí.

Po vystoupení Staveleyové směrem k fanouškům zavládla vesměs pozitivní nálada. "To je všechno, co chceme. Nepotřebujeme stamilionové nákupy, tituly, Ligu mistrů. Stačí nám záblesk naděje," napsal jeden z nich.

Situace na hřišti se ale nelíbí ani jim. "Úroveň týmu je příšerná. Musíme vyměnit celou obranu, taky střed zálohy, pravé křídlo, útočníka," komentovali příznivci na Twitteru.