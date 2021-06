Kozák: Sok ze skupiny smrti? Angličané taky umí počítat. Duel s Českem ale nevypustí

Čtyři roky strávil v Anglii, byť toho ve fotbalové Aston Ville kvůli zraněním tolik neodkopal. Zdravotní problémy ostatně Libora Kozáka vyřadily i z možnosti poprat se o nominaci na letošní Euro. Nejlepší ligový střelec předminulé sezony tak bude českému týmu fandit jen u televize. "S ohledem na dosavadní výkony je to pade na pade," tvrdí dvaatřicetiletý útočník.

Co očekáváte od zápasu národního týmu s Anglií?

Po výkonech, které naši předvádějí na Euru, jsou šance vyrovnané. I vzhledem k tomu, že Angličané zatím moc neválejí. Myslím, že si to s nimi můžeme rozdat bez obav a je to pade na pade.

Což by odpovídalo i tomu, že postup už mají oba celky zajištěný. Navíc Anglie by se tím pádem vyhnula prvnímu místu ve skupině a těžkému soupeři do osmifinále. Může to zápas ovlivnit?

Skupina je specifická v tom, že druhé místo nakonec může být výhodnější. Ale zrovna Angličani si budou chtít zvednout sebevědomí, nemyslím, že by hráli na remízu. Půjdou do toho a budou chtít vyhrát, stejně jako my. Před zápasem můžete kalkulovat, jak chcete, ale jste na hřišti, tak do toho jdete na sto procent.

Čtyři roky jste žil v Birminghamu. Je vůbec takový pragmatismus v anglické nátuře?

Angličané o tom určitě vědí, taky umějí počítat. Ale nedokážu si představit, že by na hřišti házeli zpátečku.

Proti Skotům ji ale hodili, minimálně od 70. minuty hráli na bod.

Měli šance, byli lepší a máte pravdu, na konci hráli údržbu. Docela mě to udivilo, ale jak říkám - doufám, že proti nám to bude jiný výkon. Už jen proto, aby se nastavili a nachystali na vyřazovací boje.

A kvůli svým příznivcům, kteří nad výkony Albionu zrovna neplesají?

Anglický fanoušek chce vidět jízdu, a kdyby měly špatné výkony trvat delší dobu, asi by měli v Anglii problém, šli by proti nim.

Jak hodnotíte dosavadní vystoupení českého týmu? Stačí mu bod k prvenství ve skupině - je to pro vás překvapení?

Asi bych neřekl překvapení. Mužstvo je spolu dlouho, je sehrané. Až na pár výjimek, jako třeba proti Itálii, ukázalo týmovou sílu. Stavíme na fyzickém výkonu, na tom, že zápasy každý odběhá. Maká se nejen na krajích, odježděné je to na všech pozicích. A když se k tomu přidají individuální výkony, jako Vaclíka nebo Schicka, pak to přináší body. Neříkám, že touhle hrou můžeme porazit kohokoli, ale většinu soupeřů ano.

Nemrzí vás, že musíte na Euro koukat jen v televizi? Do minulé sezony jste vstupoval jako král ligových střelců, pak ale přišla série zdravotních problémů, která vám znemožnila poprat se o nominaci…

Hlavně mě mrzí, že jsem byl tak dlouho zraněný. V takovém případě nezabojujete o nic. Ani o místo v sestavě, ani o novou smlouvu. Poslední sezona byla špatná, největší problém navíc přišel na jaře, ve fázi, kdy jsem ve Spartě pod panem Vrbou začal hrát a celkem se i dařilo. Těch věcí, o kterých jsem mohl zabojovat, bylo víc. Ale stalo se a já to tak beru. Rád kluky sleduju, fandím jim.

No ale pojďme si to probrat od začátku. V září pauza kvůli covidu, potom zranění třísla a na jaře zlomenina kotníku. Byly okamžiky, kdy jste hodně bojoval s psychikou? Kdy jste měl chuť se na všechno vykašlat?



Vykašlat se na to úplně ne, už jsem byl v horších situacích. Ale samozřejmě jsem byl naštvaný, alespoň ze začátku. Mně to ale vždycky rychle přejde a rozmrzelost se promění v motivaci dát se do kupy. Pomáhá mi to zabojovat.

Lékaři popisují případy, že se po prodělané koronavirové infekci mohou rozjet další chronické zdravotní problémy. Myslíte si, že mohl mít covid souvislost s promaroděnou sezonou?

Já jsem měl lehký průběh, ani jsem neměl nějaké symptomy. Spíš mi asi ublížila ta pauza - bylo mi řečeno, abych nic nedělal, a tak jsem deset dní opravdu nedělal vůbec nic. No a jak jsem pak zase naskočil do tréninku… Těch aspektů se asi sešlo víc a vyústila v ta zranění. Ale to holt člověk nenaplánuje.

Zmínil jste, že bylo hůř. Kdy to bylo?

Ještě v Anglii. Ze čtyřletého angažmá v Aston Ville jsem odehrál pouze rok, prošel jsem si natrženou šlachou počínaje a zlomeninou holenní kosti konče. Právě tehdy hrozilo, že se k fotbalu vůbec nevrátím. To všechno mám za sebou.

Celé dva roky na Letné jste jel jako na horské dráze. Ze začátku trápení, pak jste se rozstřílel, ale přišla zmiňovaná zranění. V jaké části sinusoidy jste nyní?

V poslední době je to opravdu nahoru, dolů, ale doufám, že teď jsem v tom správném směru. Po zlomenině kotníku se teprve teď dávám do kupy, vím, že ještě nejsem úplně stoprocentní, ale blížím se k tomu, a pro mě je teď motivace dávat si ty nejbližší cíle.

Jedním z nich je chytit začátek nového angažmá - v maďarském klubu Puskás Akadémia. Těšíte se na změnu prostředí?

Ještě tam nejsem, teprve jsem přijel na soustředění do Rakouska. Prošel jsem zdravotními testy, byl jsem se před deseti dny podívat v Budapešti. Na oficiální potvrzení přestupu je ještě brzo, ale je to blízko.

Pokud by dohoda klapla, asi byste uvítal, že v klubu už hraje Jakub Plšek a míří do něj i Patrizio Stronati, že?

Je fajn, že tam budou nějací Češi, a kdyby přišel ještě Patrizio, bude to i velká posila. Za mě dobrá zpráva, pokud to dotáhnu i já.

Už máte alespoň návrh smlouvy? Bude v ní povinnost učit se maďarsky?

Já doufám, že ne, ten jazyk se snad naučit ani nejde. Anebo by to zabralo hodně času a nevím, jestli tak dlouho ještě budu hrát. (smích)

Už tento týden vás ale čeká jiná role - jste patronem fotbalového turnaje CECA Cup spojeným s charitativní dražbou dresů, jejíž výtěžek půjde na pomoc dvěma dětem se zdravotními problémy. Loni jste vybrali přes 300 000 korun, věříte, že letos to bude ještě víc?

Před námi je sedmý ročník, ohlasy i podpora lidí jsou rok od roku větší. Některé týmy, které se přihlásily, jsme dokonce museli z kapacitních důvodů odmítnout - a to jsme ještě před pár lety měli problémy turnaj zaplnit. Hrozně nás to baví, navíc turnaj pořádáme pro dobrou věc, což je ta nejlepší motivace.

V nabídce dresů letos máte i podepsané trikoty Cristiana Ronalda nebo Pavla Nedvěda. Jak se vám je podařilo sehnat?

Cesta byla delší, šlo to asi přes tři lidi, ale nakonec se nám to díky jejich úsilí povedlo.