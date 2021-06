Češi? Nejtěžší test ve skupině, jsou zbytečně podceňovaní, prohlásil Southgate

Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate považuje úterní závěrečný zápas skupiny D proti českému týmu za dosud nejtěžší test na turnaji.

Ocenil práci kouče Jaroslava Šilhavého, jehož svěřenci se podle rodáka z Watfordu oproti poslednímu vzájemnému duelu ve Wembley a debaklu 0:5 výrazně zlepšili.

Věří, že mužstvo Albionu nepoznamená fakt, že obránce Ben Chilwell a záložník Mason Mount museli do izolace kvůli kontaktu se Skotem Billym Gilmourem, jenž byl pozitivně testován na koronavirus.

Angličané zatím na turnaji zůstávají svými výkony za očekáváním. Na úvod skupiny porazili Chorvatsko 1:0 a poté se protrápili k bezbrankové remíze se Skotskem.

"Výkon nebyl tak dobrý, jak jsme doufali. Nepodařilo se nám prolomit jejich obranu. Ale proti Česku to bude o něčem jiném, to bude úplně jiný zápas. Čechy velmi respektujeme, je to tým, který umí pořádně hrozit. Musíme se na ně připravit, bude to nejtěžší test ve skupině," řekl při on-line tiskové konferenci Southgate.

Jeho svěřenci se s českým týmem utkali v minulé evropské kvalifikaci. Na jejím startu předloni v březnu soupeře deklasovali 5:0, ale v Praze prohráli 1:2.

"Ve Wembley to byla jednostranná záležitost. Ale za to, jak se tým od té doby posunul, zaslouží trenér obrovský kompliment. Myslím, že jsou výborným týmem. Velmi dobře hrají s míčem, výborně napadají. Myslím, že jsou zbytečně podceňovaní," prohlásil Southgate.

"Myslím, že naše porážka v Praze je mnohem více vypovídající než výhra 5:0 ve Wembley. Češi byli doma úplně jiným týmem než ve Wembley. Moc dobře známe jejich hráče. Někteří přišli do Premier League a byli v této sezoně excelentní. Pokořit českou obranu bude velkým taktickým oříškem," dodal padesátiletý bývalý reprezentant.

Kvůli kontaktu s nakaženým skotským spoluhráčem z Chelsea museli den před utkáním s Čechy do izolace Mount a Chilwell. "Myslím, že to nebylo kvůli kontaktu na hřišti. V Premier League jsme měli případy, že kontakt při zápase nebyl vyhodnocen jako rizikový. Ale podrobnosti zatím nevím, další informace ještě nemáme," řekl Southgate.

Zatím neví, zda dvojice hráčů bude v úterý chybět. "Oba dva jsme dnes měli na tréninku. Teprve poté jsme se dozvěděli, v jaké jsme situaci. V tuto chvíli nevíme, jestli budou k dispozici, nebo budou muset být 10 dnů v izolaci. Vědět budeme během příštích 12 hodin. Máme je v izolaci, dokud nebudeme mít potvrzení, že jsou oba negativní. Musíme si ale uvědomit, že se to může projevit třeba za čtyři pět dnů," přemítal Southgate.

"Ano, bylo to narušení našich plánů. Doba je prostě taková. I před tímto turnajem k podobným narušením docházelo. V týmu Španělska měli podobnou situaci, Dánsku vypadl hráč. Musíte si s tím na takovém turnaji prostě poradit. Proto je důležité, že máme tak široký tým," připomněl Southgate, že UEFA povolila kvůli současné situaci zařadit do nominace na Euro 26 místo obvyklých 23 hráčů.