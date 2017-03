Jarolím pokračuje v radikální přestavbě reprezentace. Za necelý rok protočil už deset nováčků

před 53 minutami

Trenér Karel Jarolím se ujal českého národního týmu loni v létě. Během čtyř reprezentačních srazů protočil už deset nových tváří. Proti Litvě a San Marinu budou na svou šanci čekat Jakub Jankto a Tomáš Přikryl.

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím pokračuje i na úvodním srazu roku 2017 v tvorbě nového národního týmu. Od loňského léta dostalo od bývalého trenéra Mladé Boleslavi premiérovou šanci v českém dresu už osm fotbalistů.

Další dva se mohou dočkat v přípravě s Litvou a kvalifikačním zápase v San Marinu. Jakub Jankto z italského Udine a Tomáš Přikryl z Mladé Boleslavi jsou dalšími nováčky v reprezentaci.

Patrik Schick, vycházející hvězda Sampdorie Janov, sice s týmem do Ústí odcestoval, ale zdravotní trable ho do zápasu nejspíš nepustí. "Mám poraněný kotník, i když to není nic vážného. Uvidíme, jak to bude vypadat v příštích dnech," vysvětloval po vyhlášení ankety Fotbalista roku 2016.

Jarolím na vývoj situace zareagoval nominací Přikryla, přesto se neočekává, že by čtyřiadvacetiletý odchovanec Sigmy Olomouc dostal šanci v základní sestavě. Mnohem větší šanci má na základní sestavu při premiéře národního týmu v Ústí nad Labem Jakub Jankto.

Třetí hráč povýšil

Jankto je třetím hráčem, který vzešel z úspěšné jednadvacítky Vítězslava Lavičky a po Novém roce se nastálo usadil v základní sestavě italského Udine. Stále jednadvacetiletý záložník může nastoupit na křídle i ve středu zálohy.

"Jakub je nesmírně ctižádostivý, což je vidět na jeho herním projevu. Věřím, že se bude chtít v kariéře ještě posunout dále a v budoucnu by mohl být tahounem reprezentace," neskrýval slova chvály na mladého záložníka kouč Jarolím.

Proti Litvě, kterou Češi potkali naposledy v kvalifikaci o Euro 2012 v Polsku a na Ukrajině, se na hřišti může objevit i "skoronováček" Josef Hušbauer. Střední záložník pražské Slavie přiznal, že s návratem do reprezentace už ani nepočítal.

Hušbauer už nevěřil

Odchovanci pražské Sparty totiž v minulosti neprospělo angažmá v italském Cagliari, kde se během půlročního hostování příliš neprosadil a po návratu do Sparty se nedokázal vrátit do bývalé formy.

"Řekl jsem si, že se možná už do repre nikdy nepodívám, byl jsem s tím i smířený, protože teď dostává v národním týmu šanci spousta mladých kluků, kteří jsou velmi kvalitní. Říkal jsem si, že se soustředím hlavně na klub, ale je pro mě hezké, že jsem po dvou letech zpátky," vysvětloval na reprezentačním srazu Hušbauer, proč ho nominace zaskočila.

Překvapí Jarolím rozestavením?

Kouč Jarolím si, tak na posledním relativně snadném reprezentačním srazu může vyzkoušet nové alternativy základní sestavy a rozestavení. Vzhledem k typologii hráčů, které bývalý trenér Mladé Boleslavi do reprezentace povolal, se dá očekávat, že čtyři tisíce diváků uvidí na hřišti jediného klasického útočníka s ofenzivní záložní pěticí.

Jak dopadne generálka před San Marinem, můžete sledovat od 18:00 na ČT2, nebo v rámci online přenosu na Aktuálně.cz.

