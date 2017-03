Že hrajeme v Ústí? Plný menší stadion je lepší než velký a prázdný, řekl Sivok

před 17 minutami

Malý stadion nevadí. Český reprezentační obránce Tomáš Sivok vítá, že se středeční fotbalový přátelský zápas s Litvou odehraje v Ústí nad Labem, kde bude vyprodaný stadion.

Ústí nad Labem - V zahraničí čeští fotbaloví reprezentanti hrají ve velkých arénách pro desetitisíce fanoušků, ve středu se ale s národním týmem představí v Ústí nad Labem, kde místní druholigový celek má stadion pro 4000 lidí. Podle reprezentačního kapitána Tomáše Sivoka je ale hlavní, že se povedlo hlediště vyprodat.

"V Ústí jsem dosud byl jen za rodinou, protože tu mám příbuzenstvo. Reprezentace je tu poprvé, je to malý stadion, ale je lepší hrát na menším, kde je plno, než na velkém bez lidí. Takže se na to osobně těším," řekl Sivok na dnešní předzápasové tiskové konferenci.

Soupeřem bude Litva, hlavní ale bude se dobře naladit na nedělní kvalifikační duel se San Marinem. "Co si pamatuji, tak s Litvou jsme hráli dvakrát v kvalifikaci. V Olomouci jsme prohráli 0:1, tam jsem chyběl. U nich jsme vyhráli 4:1. Je to ale nepříjemný soupeř. Trenér si bude chtít něco zkusit pro neděli, kdy to pro nás bude důležitější zápas, ale i s Litvou chceme uspět," ubezpečil Sivok.

Důležité bude protrhnout střeleckou smůlu z podzimu. "V těchto zápasech je to o prvním gólu a přístupu. Třeba do zápasu s Ázerbájdžánem jsme vstoupili dobře, ale gól jsme nedali a tlak se zvyšoval. Budeme se chtít prosadit v útočné fázi, to bude to podstatné," řekl třiatřicetiletý stoper.

Věří, že by týmu mohla pomoci i euforie hráčů Slavie, kteří se v lize prezentují dobrou formou. "Vždy to tak bývá, že se daří jednomu týmu. Teď je to Slavia a pro český fotbal je to jen dobře. Snad to kluci potvrdí i na hřišti, protože to budeme potřebovat. Snad si tu formu přivezli i sem," přál si Sivok.

On sám si naopak pohodu z klubu nepřivezl, jelikož Bursasporu se nedaří. "V klubu nepanuje ideální období. Udály se tam věci, které nebudu komentovat, protože by na to bylo potřeba více času. O to víc jsem se ale těšil na sraz, protože je tu jiná atmosféra," dodal.

