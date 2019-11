Hráli jsme pomalu, kritizoval Šilhavý. Před Eurem musí Češi pracovat na ofenzivě

Trenér Jaroslav Šilhavý si nepředstavoval, že se čeští fotbalisté po čtvrtečním postupu na evropský šampionát rozloučí s kvalifikací dnešní porážkou 0:1 v Bulharsku.

Do startu Eura chce s týmem zapracovat na zlepšení v útočné fázi. S hráči se znovu sejde v březnovém termínu, kdy reprezentace pravděpodobně odehraje dva přípravné zápasy v zahraničí.

"Uděláme postup před třemi dny a pak v tomhle zápase nezahrajeme, jak bychom si přáli. Chtěli jsme se rozloučit s kvalifikací vítězstvím i lepším výkonem. Určitě jsme si nemysleli, že tu prohrajeme. Utkání se nám nepovedlo, mrzí mě to," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Zápas v Sofii se hrál před prázdným stadionem kvůli disciplinárnímu trestu za rasistické projevy bulharských fanoušků. V hledišti bylo jen 150 hostů a partnerů české reprezentace a několik stovek dětí do 14 let, na které se postih od UEFA nevztahoval.

"Fotbal se hraje pro lidi a dnes tomu tak nebylo. Atmosféru jsme viděli všichni, to k fotbalu nepatří. Nemyslím, že bychom něco podcenili, že by něco podcenili hráči. Dnes se toho sešlo víc. Bylo to po velkém zápase, před prázdným stadionem. Podle mě jsme hráli příliš pomalu, kombinaci jsme zbytečně přehrávali, nechávali soupeře zalézt do obrany," řekl Šilhavý, jehož tým měl už před utkáním jistotu postupového druhého místa ve skupině.

Do červnového startu Eura by chtěl zapracovat právě na ofenzivě. "Co se týče zlepšení, nejsložitější je postupný útok hlavně ve finální fázi na posledních 30 metrech. Tam ta kvalita musí být, součinnost fungovat, hra bez míče a tak dále. Budeme na tom pracovat v březnu a pak už to bude těsně před Eurem. Hodně s hráči mluvíme, dáváme jim hodně videa. Budeme na tom určitě pracovat," podotkl Šilhavý.

Další sraz čeká reprezentaci až v březnu, kdy odehraje dva přípravné duely nejspíš v zahraničí. "Jedná se o tom, pravděpodobně to budou soupeři někde v teple. Je tam asi nějakých pět možností," přiblížil Šilhavý.

Už 30. listopadu se jeho svěřenci při losu Eura dozvědí soupeře pro základní skupinu. Šampionát se poprvé hraje ve 12 zemích. "Je to nový model Eura, zajímavý. Ještě když jsme neměli jistý postup z kvalifikace, tak jsme říkali, že pojedeme kamkoliv, hlavně abychom tam jeli. Takže si nevybíráme," konstatoval Šilhavý.

Připustil, že v hlavě už se mu rýsují hráči, kteří mají do nominace na Euro velmi blízko.

"Ještě zbývá dokončit tuhle podzimní sezonu, pak je jarní sezona ještě poměrně daleko. Teď do konce roku bychom chtěli ještě obsáhnout nějaké ligové soutěže, vidět hráče, mluvit s nimi. Každý si o to může říct, nicméně někteří hráči mají v mé hlavě do nominace blíž, někteří dál. Tím neříkám, že se to ještě nemůže změnit - ztráta formy, zranění. Ale myslím, že převažují hráči, kteří mají na 90 procent do nominace blíž," dodal Šilhavý.