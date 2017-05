Fotbalistky na ME podruhé prohrály a už nemohou postoupit

před 22 minutami

České fotbalistky do 17 let na domácím mistrovství Evropy podlehly Španělkám 1:5 a do vyřazovací části už nemohou postoupit.

Domažlice - České fotbalistky do 17 let na evropském šampionátu podruhé prohrály, když v Domažlicích podlehly Španělsku 1:5. Před závěrečným duelem s Německem jsou tak svěřenkyně trenéra Karla Rady už bez šance na postup do semifinále, kam projdou dva celky ze skupiny. Foto: Skupinu smrti začaly české fotbalistky porážkou s Francií prohlédnout galerii Češky už před turnajem věděly, že v těžké skupině budou mít boj o postup velmi těžký. V prvním duelu sice s Francií svedly vyrovnanou bitvu, ale prohrály 1:2. Španělsko dnes potvrdilo roli favorita. První poločas vyhrálo sice jen 1:0, ale ve druhé půli se dostalo do pětibrankového vedení a za Češky v závěru už pouze snížila z penalty Kristýna Siváková.

autor: ČTK | před 22 minutami

