Řepka kvůli trestu přišel o Euro, Berger jen smutně přihlížel. Odvolá se Kúdela?

Tomáš Řepka (Euro 1996)

V roce 1996 kvůli disciplinárnímu trestu přišel Tomáš Řepka o mistrovství Evropy v Anglii, kde Češi překvapivě získali stříbrné medaile.

Tehdy dvaadvacetiletý Řepka doplatil na vyloučení ze čtvrtfinále mistrovství Evropy do 21 let proti Itálii, ze který přišel trest na dva zápasy, který se mu přenesl i do zápasů A týmu.

A protože trenér Dušan Uhrin starší stavěl obranu na zkušenějších borcích, na Euro nakonec neodcestoval.