Incident s Kamarou? Nechutný banner pověsti Česka neprospěl, říká britský novinář

Když fotbalisté Slavie nastoupili ke čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, nepoklekli, ale chytili se kolem ramen. Pro gesto však neměla pochopení britská média, která na ně spustila palbu kritiky. "Ve Velké Británii panuje pocit, že v některých východoevropských a středoevropských zemích je rasismus častější než u nás - zejména ve fotbale," říká londýnský fotbalový novinář William Pugh.

Jsou Češi po osmifinále Evropské ligy, v němž došlo k incidentu mezi Ondřejem Kúdelou ze Slavie a Glenem Kamarou z Glasgow Rangers, považováni za rasisty?

Ne, nemyslím si to, i když bych řekl, že zmíněná situace pověst České republiky poškodila. Každá země v Evropě - včetně Česka a Velké Británie - má v různé míře problémy s rasismem ve společnosti, ale nemyslím si, že je rozumné označovat celou populaci za rasistickou na základě jednotlivých incidentů. Ve Velké Británii však panuje pocit, že v některých východoevropských a středoevropských zemích je rasismus častější než u nás - zejména pokud jde o fotbal. A nechutný banner zobrazený slávistickými ultras tomuto obrazu rozhodně napomohl a zároveň znemožnil možnost popřít, že uvnitř fanouškovské základny a celé země jsou rasistické prvky.

Transparent, který někteří fanoušci zveřejnili na sociálních sítích:

Jenže to, že Kúdela směrem ke Kamarovi skutečně pronesl rasistickou poznámku, zatím nikdo neprokázal…

Stejně jako v jakékoli jiné podobné situaci budou existovat ti, kteří věří obviněnému, a na druhé straně lidé, již stojí za napadeným. A ti přirozeně budou chtít, aby bylo vykonáno právo a vynesen odpovídající trest.

A tím trestem má být následné napadení Kúdely v útrobách stadionu? Proč tolik britských fanoušků schvaluje fyzický útok na Kúdelu, proč jich tolik tleskalo Baleovi, který stopera zranil v utkání české reprezentace s Walesem?

Násilí samozřejmě není odpovědí. A většina správně smýšlejících lidí bude stejně rázně odsuzovat rasismus i násilí.

Slavia to v Británii schytala i za to, že její hráči odmítli před utkáním s Arsenalem pokleknout. To ale neznamená, že by bagatelizovala boj s rasismem, jen se odmítla připojit ke gestu, které řada fanoušků považuje za politické. Jak to vnímáte vy?

Je třeba udělat ještě tolik práce… Nechutné zneužívání sociálních médií téměř u všech špičkových sportovních hvězd ukazuje, jak velký problém tu stále máme. Každý, kdo říká opak, se mýlí. Británie je však v současné době stejně polarizovaná jako mnoho zemí na světě a najdou se i takoví, kteří tvrdí, že tato forma podpory hnutí Black Lives Matter je přehnaná. Ale takové názory téměř vždy pocházejí od lidí, u nichž je nepravděpodobné, že by se sami někdy stali oběťmi rasistického zneužívání.

Pokleknutí před zápasem už ale opustily i některé anglické kluby - například Brentford nebo Queens Park Rangers…

Ale zpráva zůstává stejná. Ve fotbalu ani ve společnosti není prostor pro rasismus. Menšina, která již neklečí, není proti této myšlence, jen cítí, že existují lepší způsoby, jak ji propagovat.

Na tom ale panuje všeobecná shoda. Ušlechtilá myšlenka by měla inspirovat, neměla by být vynucována za každou cenu. Vidí to fanoušci v Británii stejně?

Ano. Ale jen velmi málo lidí zde cítí, že je gesto hráčům vnucováno. Hráči Brentfordu nebo Wilfried Zaha z Crystal Palace se rozhodli přestat klečet, což je tady plně podporováno. A neznamená to, že nevěří v boj proti rasismu, prostě mají pocit, že existují lepší způsoby, jak to udělat. Osobně si myslím, že zmíněné gesto inspiruje, stačí vzpomenout na quarterbacka Colina Kaepernicka, který začal při americké hymně klečet a přitom téměř obětoval svou kariéru v NFL. Já doufám, že hráči Premier League a národního týmu Anglie ho budou dělat i nadále. Pokud nic jiného, ​​nutí lidi, aby čelili svým vlastním vnitřním předsudkům - i když jen na okamžik.

Česká reprezentace nepoklekla před utkáním s Walesem, o den později se k ní připojili také Poláci, kteří rovněž v souboji s Angličany místo toho zdůraznili slovo "respekt" na svých rukávech. Vnímají Britové v tomto směru prohlubující se bariéru mezi západní a východní Evropou?

Jak jsem řekl už dříve, každá země v Evropě - včetně České republiky, Polska a Velké Británie - má v různé míře problémy s rasismem ve společnosti. Ale pokud jde o obecnou bariéru, která nesouvisí s rasismem, je třeba si uvědomit, že 48,11 % obyvatel Spojeného království hlasovalo pro setrvání v EU a stále by v ní chtělo být - v Evropě bez bariér.