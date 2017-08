Cizinci Jarolíma neděsí, reprezentantům radí: Bojujte o místa! Před Němci a Iry myslí i na Rosického

před 31 minutami

Karel Jarolím, trenér české fotbalové reprezentace, poskytl deníku Aktuálně.cz před zápasem s úřadujícími mistry světa z Německa exkluzivní interview

Praha - Ve svých takřka 61 letech už je Karel Jarolím všechno, jen ne školák. Přesto letos vzhlíží k 1. září s lehkým mrazením v zádech. V duelu kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018 totiž v pražském Edenu povede českou reprezentaci do boje s úřadujícími šampiony z Německa.

Extrémní pozornost přitom musí věnovat i duelu v Belfastu, který bude v českém zápasovém programu bezprostředně následovat.

To proto, že tým Severního Irska s náskokem 4 bodů na Čechy drží nyní druhou příčku ve skupině. A ta ještě může znamenat postup do baráže.

V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz hovoří reprezentační kouč Karel Jarolím také o vlně cizinců, jež v létě dorazila do Sparty a Slavie - a možných důsledcích této "tsunami" pro český národní tým. Kouč připustil, že v jeho hlavě stále figuruje i jméno Tomáše Rosického.

Hitem léta byly takřka každodenní zprávy o dalších a dalších příchodech zahraničních fotbalistů do pražských "S". Jaké myšlenky se vám přitom, coby českému reprezentačnímu trenérovi, honily hlavou?

"Od Slavie se něco takového asi dalo čekat. A Sparta nejspíš nechtěla zůstat pozadu. I proto, že se jí na české a v podstatě i evropské scéně, kde je už dlouho bez Ligy mistrů, poslední dobou příliš nedařilo. Tak asi na základě toho přišel ten příliv. A začalo to pochopitelně angažováním italského trenéra a jeho realizačního týmu."

Odchod jinam? To je až ta poslední varianta

Do každé sestavy se ale vejde jen 11 hráčů, prostor pro členy či aspiranty české reprezentace se právě ve Spartě či Slavii může nyní výrazně zúžit. Co si o tom myslíte?

"V první řadě bych zdůraznil, že ty příchody zahraničních fotbalistů nejsou pro oživení naši ligy určitě ničím špatným, naopak! Ostatně hovořily o tom i návštěvy na stadionech v prvních kolech nového ročníku. A co to bude znamenat pro náš fotbal a adepty reprezentačního dresu, to samozřejmě ukáže až teprve čas. Dá se říct, že ve všech větších zahraničních klubech působí cizinci, tak proč by nemohli hrát i tady u nás."

Ale oproti dosavadním zvyklostem může hráčům s českým pasem, kteří jsou použitelní do vašeho výběru, v jejich klubech klesnout počet odehraných minut.

"Samozřejmě si na jednu stranu říkám, co jim to asi přinese. Ale na stranu druhou musím dodat: Ať se tedy snaží o to víc a vybojují si to místo v sestavě. Musí myslet zhruba takhle: ,Ať už přijde ten nebo tamten, ale já přitom budu dobrej, tak by byl trenér přeci blázen, kdyby mě nepostavil.' Jen i naši hráči musí trochu změnit myšlení a dělat víc pro to, aby se prosadili."

Nebo raději odejít do jiného klubu? Třeba na hostování?

"Tak to bych bral v potaz až jako tu opravdu poslední možnou variantu. V první řadě se musí pokusit poprat se s tím tam, kde jsou. Pro mě je lepší, když budou hrát v dobrém mužstvu, byť třeba ne na jejich nejoblíbenější pozici, než když budou hrát sice svůj post, ale jen v mužstvu průměrném."

Shodneme se tedy, že vyhodnocení následků, jež přinese příliv zahraničních hvězd do kádrů "S", má smysl udělat zhruba za půl roku?

"Ukáže to prostě čas. Já budu na hráče apelovat, aby změnili myšlení a byli ochotni se s tou situací popasovat."

Za Norsko bych nás zase až tolik nepokropil

Předpokládáme, že s Jaroslavem Šilhavým, který vede Slavii, asi v nějakém průběžném kontaktu budete. Měl jste ale možnost hovořit už s novým šéfem sparťanské lavičky Andreou Stramaccionim?

"Zatím ne. Ale jak se bude blížit reprezentační termín, tak samozřejmě budu chtít trenéry z klubů, kde pracují s reprezentanty, kontaktovat, to je jasné."

Velká část zbývajících postupových nadějí uplavala české reprezentaci 10. června, když v Norsku jen remizovala 1:1: Honil se vám ten zápas ještě dlouho hlavou?

"To víte, že ano, několikrát jsem si ho ještě i zpětně pouštěl."

Nebyl to z vaši strany trochu masochismus, vzhledem k tomu, co v utkání český tým předvedl?

"Nebyl. Když se na to podíváme spolu, tak třeba přijdeme i na něco jiného, než přinesl jen první dojem z utkání. Ano, ve druhé půli tam byla pasáž asi 25 minut, která byla nepovedená. Začalo to hloupými chybami stoperů a následně trvalo, než jsme se srovnali. Když jsme se z toho všeho oklepali, mohli jsme ten zápas nakonec i vyhrát."

Neměl jste jako my pocit, že mužstvo už ve druhé půli ztratilo víru v možnost úspěchu? Nejen v tom utkání, ale i v celé kvalifikaci?

"Ne, to vůbec ne. Seběhlo se tam toho víc. Vláďa Darida už byl načatej se zraněním, to se možná taky projevilo, ale dostaly nás hloupé chyby, některé věci tam byly z obranného hlediska i takticky špatně provedené. Ale rezignaci jsem u hráčů nepozoroval. Ve hře ani po zápase."

Po bitvě je každý generálem, ale přeci jen: Vyčítáte si zpětně zařazení Tomáše Sivoka, kterému to v Norsku hrubě nevyšlo a předtím scházel v generálce proti Belgii?

"Tomáš Sivok s Kubou Brabcem odehráli už předtím několik kvalifikačních zápasů a já do toho nechtěl sahat. Kdyby to v Belgii v přípravě dopadlo, jak jsme plánovali, že by zase byla o poločase možnost prostřídat všechny hráče, tak by člověk třeba viděl víc a sestavu na Norsko tomu pak uzpůsobil. Ale to jsou jen ´kdyby´ - já nechci neúspěch v tomto zápase hodit na hlavu jednoho či dvou hráčů."

Bude mít výkon, který v Norsku odvedli někteří starší reprezentanti, vliv na to, že na podzim bude probíhat další fáze omlazování českého týmu?

"Určitě. Nominace na příští dvojutkání bude příští týden. Počkejte si."

V přípravných zápasech působí český tým výrazně suverénnějším dojmem než v duelech ostrých, kvalifikačních. Třeba v Belgii zahrál určitě lépe než o pár dní později v Norsku, kde to bylo potřeba. Čím to?

"U těch předchozích přípravných zápasů hráči věděli, že budou hrát jen poločas, tak možná i to hrálo svoji roli. Ale ostrý zápas je prostě něco jiného, psychika pracuje úplně jinak než přípravném utkání. Ale já bych ten zápas s Nory opravdu tolik nepokropil. Já se kritice nebráním, ale myslím, že jí tam bylo víc než bylo zapotřebí. I když některé individuální výkony tam v pořádku nebyly, to souhlasím."

Zápas proběhl v atmosféře po zatčení Miroslava Pelty, k hráčům v Norsku nepromluvil předseda asociace, protože žádný k dispozici nebyl. Mohly mít i tyhle věci na ten zápas nějaký vliv?

"To ne, to si nemyslím."

Klíč poslední naděje leží v Belfastu

#ceskarepre 🇨🇿 se 1. září utká v Edenu s @DFB_Team 🇩🇪 Připomeňte si se stoperem Martinem Jiránkem duel stejných soupeřů z Eura 2004! 👏 pic.twitter.com/sS97rFD4ww — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) August 8, 2017

Tak pojďme dál. Už jste vymyslel, jak porazit Němce?

(směje se) "Já bych taky potřeboval přijít na to, jak porazit Iry! Protože i kdybychom nakrásně zdolali Německo, což by bylo hezké, samozřejmě, ale vzápětí měli podlehnout v Severním Irsku, tak by nám to nakonec stejně nebylo nic platné."

V pátek je na programu duel s Němci, v pondělí v Belfastu s týmem Severního Irska. Když to trochu přeženeme: Budete ty zápasy hrát na dvě jedenáctky?

"Já vám rozumím, kam míříte, do jaké míry mezi ty dva zápasy rozdělíme síly… Ještě je dost času, nechte mi ještě chvíli, ať můžeme nad různými variantami přemýšlet."

Budou v nominaci na zářijové dvojutkání i hráči, kteří absolvovali ME hráčů do 21 let v Polsku?

"Někteří určitě ano - jako první mě napadají ti, kteří již do áčka nahlédli."

A co další? Dejme tomu Simič? Nebudete po Norsku hledat nového stopera?

"Nemůžeme obměnit celý tým a zároveň chtít obrat o body mistry světa. Mladí hráči mají určitě šanci na nominaci, ale opravdu mi dejte ještě pár dnů."

Jak vnímáte letní přestupový blázinec kolem Patrika Schicka?

"Jsem v kontaktu s jeho agentem. Co se týče obecně hráčů působících v Itálii, tak tam sezonu teprve začínají, odehráli teď už alespoň domácí pohár. Ve výhodě samozřejmě budou fotbalisté, co už mají za sebou větší zápasový program. Na sraz se každopádně těším, pauza byla dlouhá."

Jak vnímáte zbývající českou šancí postoupit na mistrovství světa?

"Dokud nějaká naděje existuje, musíme se o ni prát. Klíčové bude vyhrát v Severním Irsku."

Ovšem ani to nemusí stačit. Ve skupině sice mohou Češi skončit druzí, ale potřebují i nahrát nějaké body. Nejslabší z týmů na druhých příčkách kvalifikačních tabulek se do baráže nedostane.

"To je jasné. Když zmiňuji, že je třeba vyhrát v Belfastu, neznamená to, že se i proti Němcům nebudeme snažit uhrát maximum, to v žádném případě ne. Problém je v tom, jak jdou ty zápasy za sebou. My hrajeme v pátek s Němci, Irové v San Marinu. V sobotu si dáme pozápasový trénink, v neděli letíme, v pondělí hrajeme."

Mariášníci by řekli: To není ideální rozhoz.

"To není. Lepší by bylo mít ty zápasy s Němci a Iry opačně. Ale musíme to prostě brát jako realitu a nějak se s tím popasovat."

Naťukli jsme, že v blížícím se náročném dvojprogramu bude možnou variantou rozložit zátěž na větší množství hráčů. Zhruba půlhodinové úseky hry už ve Spartě zvládá Tomáš Rosický. Nosíte v hlavě i variantu spojenou s dlouholetým kapitánem národního týmu?

"Uvidíme. Já bych to nevylučoval, ale je pravdou, že zatím jsem s ním nemluvil. Základem je, jak on by se k tomu případně stavěl a především jak by se cítil po zdravotní stránce. Já si myslím, že v situaci, v níž jsme se ocitli, by pořád měl co nabídnout. "