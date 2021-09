Chtělo to víc rozumu, mínil Coufal. Barák byl rád, že Češi nedopadli jako šampioni

Byla to těžší šichta, než sami čekali, ale nakonec udolali čeští fotbalisté Bělorusko alespoň 1:0. "Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. Povinné tři body," uznal kouč Jaroslav Šilhavý po vítězství v kvalifikaci o postup na MS 2022.

Češi měli míč v držení 66 procent času, protivníka přestříleli 25:7. "Naše obléhání soupeře nevedlo ke kýženým brankám, zaplaťpánbůh že tam spadla jedna povedená střela od Tondy Baráka," oddechl si Šilhavý.

Trefa legionáře z Itálie nakonec celý souboj rozsoudila. "Alex Král vyhrál souboj a Adam Hložek se dostal přes hráče. Zvedl hlavu a dal mi to úplně přesně, že mi stačilo nastavit nohu. Gól jde za ním," popisoval střelec akci ze 34. minuty.

Další úspěch už čtvrtfinalista nedávného Eura nepřidal. "Soupeř poctivě bránil, při naší ztrátě balonu okamžitě přecházel do protiútoku. Byli jsme bez pěti hráčů základní sestavy, nebylo to jednoduché," krčil rameny Šilhavý.

Také krajní bek Vladimír Coufal cítil, že měl duel skončit vyšší rozdílem. "Měli jsme hodně nedotažených šancí, dostkrát jsme přestřelili branku. Řešili jsme to zbytečně silou, místo abychom do toho dali víc rozumu," hledal recept na lepší produktivitu. "Kolikrát to skákalo po brankové čáře. Chyběla větší hladovost ve finální fázi," připojil zadák West Hamu.

Kouč poraženého týmu uznal, že na víc Bělorusové v Ostravě neměli. "Jedná se o zasloužené vítězství českého týmu. My jsme dělali, co jsme mohli. Dali jsme do toho vše, co v nás je. Rozhodně nikomu z našich hráčů nemohu nic vytknout, bojovali skvěle," chválil Georgij Kondratěv přes prohru své svěřence.

"Odehráli jsme zápas na hranici našich možností. Ale Česká republika má opravdu skvělý tým," ocenil vítěznou stranu.

Češi si hubeného vítězství cenili i proto, že jinde favorit v kvalifikačním souboji neuspěl. "Když jsme přišli do kabiny, Kuba Jankto hlásil, že Italové jen remizovali s Bulharskem. Je vidět, že žádný zápas není jednoduchý," připomínal Barák zaváhání mistrů Evropy.

"Splnili jsme tříbodovou povinnost, a jestli je to 1:0 nebo 5:0, tak je to víceméně jedno," mávl rukou gólový střelec.