Vítězný konec sezony. Češi od Černé Hory poprvé inkasovali, ale sami dali čtyři góly

Čeští fotbalisté zvítězili v přípravném utkání v Černé Hoře vysoko 4:1 a úspěšně se rozloučili se sezonou. Hosty poslal v 28. minutě do vedení Mojmír Chytil, po změně stran se poprvé v reprezentačním "áčku" trefil Michal Sadílek. Za domácí snížil Driton Camaj, ale v závěru se prosadili další střídající hráči Lukáš Provod s Adamem Hložkem.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vyhráli i druhý červnový zápas. V sobotu v kvalifikaci mistrovství Evropy zvítězili na Faerských ostrovech 3:0 a pojistili si vedení ve skupině. Český tým porazil Černohorce i v pátém vzájemném duelu a v dosavadních čtyřech utkáních letošního roku ještě nenašel přemožitele.

"Jsme spokojeni s celým srazem, protože jsme získali tři body na Faerských ostrovech a zápas proti Černé Hoře nám vyšel také dobře. Černá Hora má dobré individuality, ale připravili jsme se na to dobře," řekl na tiskové konferenci Šilhavý. Jeho svěřenci se po letní přestávce znovu sejdou v září, kdy je čeká domácí zápas evropské kvalifikace s Albánií a následný přípravný duel v Maďarsku.

Český tým po zápase na Faerských ostrovech opustilo sedm hráčů, kteří nastoupili v základní sestavě. V Podgorici zůstali v zahajovací jedenáctce jen kapitán Souček a ofenzivní univerzál Černý, jenž v Tórshavnu zařídil dvěma góly vítězství 3:0. Trenér Šilhavý zvolil rozestavení s třemi stopery, poprvé si v základní sestavě za reprezentační "áčko" zahráli střední zadák Stronati a bek Douděra. Za Černohorce nenastoupil jablonecký Jovovič.

Český celek byl od úvodu aktivnější. V 17. minutě nejprve po Černého střele zasáhl obránce Savič a poté hostující ofenzivní univerzál trefil brankáře. Za chvíli si Šarkič poradil i s Chytilovou přízemní střelou.

Ve 28. minutě už Šilhavého svěřenci vedli. Na Douděrův centr si naběhl Chytil a hlavičkou otevřel skóre. Nová slávistická posila se dočkala čtvrté branky v reprezentaci, předtím dal někdejší olomoucký útočník hattrick v listopadu proti Faerským ostrovům.

"Věděli jsme, že stopeři Černohorců couvají hodně nízko a nebrání ve vápně jeden na jednoho. Na penaltě bylo místo, tak jsem tam zůstal. Skvělý centr, stačilo mi jen nastavit hlavu a dát to," řekl ČT sport Chytil. "Měl jsem dnes více šancí. Mohl jsem dát více gólů, ale jsem rád za ten jeden," dodal.

Po změně stran poslal Šilhavý na trávník střídající Jugase s Provodem. Krátce po přestávce dostal míč do sítě Černý, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. V 57. minutě už hosté zvýšili. Přímý kop zakroutil přesně k tyči mladší z bratrské dvojice Sadílkových Michal a v 16. utkání za reprezentační "áčko" poprvé skóroval.

"Suk (Souček) řekl, že to kopat nebude, nechal to na nás. Vášovi (Černému) jsem řekl, ať mi to nechá, že dám první reprezentační gól. Že on už to má za sebou. Nechal mi to a podařilo se. Jsem moc rád za to, že jsem mohl přispět mým prvním reprezentačním gólem k výhře," radoval se Sadílek. "Sáďa přímáky tolik nekopal, ale udělal to jako starý mazák," pochvaloval si Šilhavý.

Černohorci, kteří v sobotu remizovali v kvalifikaci s Maďarskem bez branek, v 66. minutě neméně povedenou ranou snížili. Střídající Camaj napřáhl těsně za vápnem a vydařenou technickou střelou k zadní tyči překonal Vaclíka, jenž mezi tyčemi oproti sobotnímu duelu nahradil Pavlenku. Černohorci v pátém vzájemném souboji poprvé skórovali.

Český gólman pak udržel hostům vedení, když v 69. minutě vychytal v úniku střídajícího Raduloviče. Vaclík zasáhl i proti Camajovi a v 76. minutě Šilhavého svěřenci udeřili na opačné straně. Zima posunul míč na střídajícího Provoda a ten přízemním pokusem k tyči zaznamenal druhý reprezentační gól.

Poté Šarkič vychytal Chytila, ale v 85. minutě kapituloval po střele dalšího střídajícího hráče Hložka na přední tyč. I útočník Leverkusenu skóroval v národním A-týmu podruhé.

"Inkasovaný gól vždy mrzí. Ale viděl jsem na hráčích, že chtějí vyhrát. Dali jsme další dvě branky a ukázali sílu," dodal Šilhavý.

Pak ještě zasáhl proti skákavé střele Vaclík. Češi porazili Černohorce potřetí za sebou o tři branky, minule v Podgorici v roce 2019 zvítězili v evropské kvalifikaci 3:0.

Přípravné fotbalové utkání v Podgorici:

Černá Hora - Česko 1:4 (0:1)

Branky: 66. Camaj - 28. Chytil, 57. M. Sadílek, 76. Provod, 85. Hložek. Rozhodčí: De Gabriele - Spiteri, Scerri (všichni Malta). ŽK: Tomaševič - Souček.

Sestavy:

Černá Hora: Šarkič - Milovič (46. Bubanja), Savič, Tomaševič - M. Vukčevič, Jankovič (46. Lončar), M. Bakič (59. Camaj), Savičevič (46. A. Radulovič), Radunovič - Osmajič (77. D. Bakič), Mugoša (58. Krstovič). Trenér: M. Radulovič.

Česko: Vaclík - Zima, Brabec, Stronati - Douděra, Souček, M. Sadílek (76. L. Sadílek), Zelený (46. Jugas) - Černý (70. Hložek), Zmrhal (46. Provod) - Chytil (85. Matoušek). Trenér: Šilhavý.