Sparta má první posilu. S talentovaným záložníkem z Brna uzavřela víceletou smlouvu

Ofenzivní záložník Michal Ševčík přestoupil z Brna do pražské Sparty.

Dvacetiletý fotbalista podepsal s ligovými šampiony víceletou smlouvu. Letenští představili první letní posilu na klubovém webu.

O Ševčíkově přestupu do Sparty se spekulovalo od zimní přestávky, oficiálně kluby stvrdily dohodu až nyní.

Rodák z Třebíče v premiérové sezoně v nejvyšší soutěži zaznamenal devět branek a šest asistencí, patřil k nejproduktivnějším hráčům v lize.

Závěr sezony mu ale nevyšel. Brno se propadlo na poslední příčku a sestoupilo do druhé ligy, sám Ševčík se nevešel do nominace na mistrovství Evropy hráčů do 21 let.