Koubek chce ještě posily. Plzeň podle něj potřebuje obránce a záložníky

Staronový trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek na začátku letní přípravy nepovažuje kádr Viktorie pro novou sezonu za uzavřený, rád by posilu do obrany a zálohy.

Jednasedmdesátiletý nejstarší ligový kouč, který Západočechy v ročníku 2014/15 dovedl k mistrovskému titulu, ocenil svého předchůdce Michala Bílka.

"Ve fotbale se může během jednoho dne stát mnoho věcí. Z mého pohledu by to ještě nemuselo být uzavřené, nějaké požadavky jsou. Každý trenér řekne, že do každé řady by chtěl ještě jednoho hráče. Já říkám do dvou řad, vepředu to máme dost obsazené a je to v pohodě," řekl Koubek na tiskové konferenci po prvním tréninku.

Spokojený je rovněž s brankáři. "Gólman (Martin) Jedlička na hostování v Bohemce ukázal, že je schopný, příjemně tam překvapil. Z mého pohledu je to nadstandardně obsazený post. O Jindrovi (Staňkovi) se nemusíme bavit. Ano, měl slabší jaro. Ale to je sport a na to má právo," poznamenal někdejší brankář.

Jedinou novou tváří na startu přípravy je čtyřiatřicetiletý záložník Ibrahim Traoré, jenž by do Plzně měl zamířit z pražské Slavie.

"Je to hráč naprosto vyhraněný, zkušený. Univerzál, který může hrát na více postech. Hlavně ve středu zálohy, ať je to role defenzivnější nebo ofenzivnější. Prokázal v kariéře velkou odolnost. Je to válečník, hráč s velkým sebevědomím a psychickou stabilitou. Hrál evropské poháry na největších stadionech Evropy. Není to jenom otázka zvýšení konkurence, ale i vysokého sportovního přínosu," uvedl Koubek.

Minulou sezonu v Hradci Králové nedokončil ze zdravotních důvodů. "Odpočinek byl téma, dokonce jsem byl v lázních. Prodělal jsem v průběhu jara trošku náročnější covid, dostal jsem se z toho. Určitě jsem se mohl na tři nebo čtyři poslední zápasy vrátit na lavičku Hradce. Ale byli jsme domluveni, že už nebudu pokračovat. Hradci jsem dával v podstatě půl roku napřed avízo, že dva roky budou stačit. Vyhodnotilo se to tak, že už jsem se nevrátil," přiblížil Koubek.

Vyzdvihl přínos bývalého plzeňského trenéra Bílka, jenž s Plzní loni získal titul a dovedl ji do skupiny Ligy mistrů.

"Já si Míši nesmírně vážím za to, co tady odvedl. Považuju to za veleúspěšnou éru, o Lize mistrů se nemusíme bavit. Finanční záchrana klubu de facto pod jeho sportovním vedením. Ani třetí místo není špatné. Samozřejmě všechno pokazilo jaro, důsledkem toho bylo rozhodnutí, že přijde změna, které jsem součástí. Ale Míšu je potřeba ocenit," prohlásil bývalý kouč Slavie, Bohemians 1905, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

"Každá změna vyvolá v mužstvu jinou psychickou polohu. Přijde nové koště, nové metody, změna rétoriky a pohledu na fotbal. To se potom promítá třeba i do reorganizace hry. Pokusíme se to trošku jiným způsobem dát do pohybu z hlediska organizace nebo intenzity hry," doplnil Koubek.

Zatím se nezabýval středečním losem druhého předkola Evropské konferenční ligy. "Ještě jsem se na to nezaměřil, nemá to cenu. Los přinese to, co přinese. Výhodou Viktorky je, že je nasazená. Ale abych kvůli losu nespal? Ani neznám potenciální soupeře," přiznal bývalý reprezentační asistent.