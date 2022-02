Češi odehrají všechny tři domácí zápasy Ligy národů v Edenu. Prioritou je ale baráž

Čeští fotbalisté odehrají všechny tři domácí zápasy skupiny A2 Ligy národů v Praze na stadionu v Edenu, kde sídlí mistrovská Slavia. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR). Reprezentanti nejprve v červnu přivítají Švýcarsko a Španělsko a v září Portugalsko.

"Jsem rád, že výkonný výbor jednomyslně podpořil tuto variantu. I my chceme český tým v jeho náročných utkáních, která ho čekají, maximálně podpořit a přivést co nejvíce diváků. Na největším stadionu v republice je k tomu právě ten prostor. Skvělá volba a všichni se na ta utkání těšíme," řekl na tiskové konferenci generální sekretář FAČR Michal Valtr.

"Věřím, že nám situace okolo covidu umožní oba červnové i zářijový zápas vyprodat. Je to odměna pro českého fanouška za náš postup do skupiny A. Myslím, že sportovně máme na to, abychom se udrželi," doplnil předseda asociace Petr Fousek.

Česká reprezentace si účast v elitní divizi A Ligy národů vybojovala díky předloňskému prvenství ve skupině B. Národní tým 2. června přivítá Švýcarsko, proti Španělsku doma nastoupí o tři dny později a Portugalsko bude hostit 24. září.

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na výkonném výboru vystoupil s analýzou uplynulého roku. Jeho svěřenci na letním evropském šampionátu nečekaně došli až do čtvrtfinále, nevyšla jim ale kvalifikační skupina o mistrovství světa, v níž skončili třetí. Do play off o šampionát v Kataru se dostali díky předloňskému vítězství v Lize národů.

"Analýza byla přijata pozitivně. Zaznělo v ní zhodnocení roku 2021, nejen krátký návrat k Euru, ale hlavně zhodnocení kvalifikační skupiny o MS. Zazněly tam výsledky, statistiky. Zazněly tam věci, které se nám dařily, povedly, ale také věci, které potřebujeme zlepšit. Zazněly tam i objektivní komplikace, které jsme měli, to znamená se zraněními, s hráčským kádrem. Čemu trenér čelil při tvorbě sestavy, nominace," uvedl Fousek.

"Musím říct, že k tomu trenér přistoupil sebereflexivně. Nezastíral i to, kde jsme předpokládali, že uspějeme lépe, to jsou dva zápasy s Walesem. Všichni analýzu přijali objektivně. Dívali jsme se na to tak, že jsme měli větší ambici, chtěli jsme skončit druzí. Ale díváme se do budoucna. Z toho, co se nám nepovedlo, se poučme. Naší absolutní prioritou je březnová baráž. Trenér Šilhavý stejně jako celý realizační tým má jednomyslnou důvěru výkonného výboru," doplnil Fousek.

Odmítl spekulace, podle kterých někteří hráči vyjádřili nespokojenost s taktickou přípravou. "Já ty spekulace tehdy zaregistroval. Rozhodně to nebylo nic, co by vycházelo zevnitř. Ta dezinformace šla z vnějšího prostředí. Dnes o tom vůbec diskuze nebyla," řekl Fousek.

Reprezentanti v semifinále play off 24. března budou hrát ve Švédsku, v případě postupu je čeká finále o šampionát proti lepšímu z dvojice Rusko - Polsko.