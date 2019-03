Ať rasistickým Černohorcům zavřou stadion, navrhuje Sterling

před 1 hodinou

Kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy mezi fotbalisty Černé Hory a Anglie poznamenalo rasistické chování domácích příznivců k některým hostujícím hráčům. Urážky směřovaly na obránce Dannyho Rose a zřejmě i na dalšího hráče tmavé pleti útočníka Raheema Sterlinga. Angličané to považují za nepřijatelné a budou si stěžovat u Evropské fotbalové unie (UEFA).

"Je rok 2019 a takové věci by se měly tvrdě trestat, ne, aby to postihlo jen pár lidí. Musí to být celoplošné. Pokud se fanoušci chovají rasisticky, měli by uzavřít celý stadion," řekl BBC čtyřiadvacetiletý Sterling.

"Až ten zákaz zruší, fanoušci si dvakrát rozmyslí, aby neudělali znovu něco tak hloupého, protože fotbal milují a všichni chtějí podpořit svůj tým osobně," uvedl útočník Manchesteru City, který se po pátečním hattricku proti České republice trefil i do sítě Černohorců.

Gól, jímž upravil skóre na konečných 5:1, oslavil tím, že si přiložil ruce k uším a natočil je směrem k černohorským fanouškům. Fotografii s tímto momentem pak vyvěsil na twitter a instagram s dovětkem: "Nejlepší způsob, jak umlčet nepřátele (jo, mám na mysli rasisty)."

Opičích skřeků si všiml i Callum Hudson-Odoi, který je sám slyšel v dresu Chelsea v osmifinálové odvetě Evropské ligy na hřišti Dynama Kyjev. "Bavili jsem se o tom s Raheemem. Upozorňoval mě, že lidé budou hrubí a budou říkat věci, které nechcete slyšet. Sice to vytěsníte z hlavy, ale nemělo by se to vůbec dít. Je to nepřijatelné," konstatoval osmnáctiletý Hudson-Odoi.