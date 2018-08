Nebe a dudy, tak lze popsat první poločas ze Srbska s úvodní půli dnešního duelu. Pražané do něj vstoupili opravdu hodně aktivně a prakticky svého soupeře nepustili ke své šestnáctce. Letenští se ovšem v první půlhodině jen zastřelovali, když Stanciu s Tettehem nasměrovali svá zakončení jen do brankové konstrukce. Ve 28. minutě již mohla vypuknout naplno sparťanská radost. To se z voleje trefil po Plavšičově centru Josef Šural, který tak oslavil gólem návrat do sestavy po zranění. Domácí i poté pokračovali v útočném tažení, ale podruhé se jim Periče překonat nepodařilo. Dostatek času k tomu ovšem budou mít ve druhém poločasu.