Většinou mám levačku jen na opírání, radoval se z parádní trefy Sladký

před 1 hodinou

Sigma má před odvetou v Kazachstánu skvělou pozici. I díky výstavní trefě Martina Sladkého vede nad Kirjatem Almaty 2:0.

Olomouc - Olomoucký bek Martin Sladký se v úvodu sezony dostal do střelecké formy. Za celou kariéru dal jen deset branek, z toho ale dvě v posledních třech zápasech. A zejména ta dnešní v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy proti Kajratu Almaty byla velmi důležitá, neboť přiblížila olomoucké fotbalisty k postupu po výhře 2:0.

"Většinou mám levou nohu na opírání a teď ve dvou zápasech dva góly. Míč se ke mně vykutálel a já jsem se soustředil jenom na to, abych ho zatočil na zadní tyč," popsal Sladký novinářům zásah z 21. minuty, kdy z 18 metrů trefil přesně šibenici. "Naštěstí jsem to nepřekopnul jako vždycky," dodal s úsměvem.

Sigma v první půli kontrolovala hru a mohla zvýšit vedení, když Václav Pilař běžel na branku a po faulu na něj byl vyloučen Sujumbajev. "Nejdříve mi přišlo, že rozhodčí ukazuje na penaltový puntík, ale pak to vytáhl. Vašek ale nakonec také říkal, že ten zákrok byl venku, takže asi správně posouzeno," hodnotil Sladký.

Zvýšení vedení přišlo až po změně stran, kdy se trefil právě Pilař. Jenže třetí gól už Olomouc i přes šance nepřidala, naopak sama šla do deseti po vyloučení Michala Vepřeka po druhé žluté kartě. "Jestli byla první Vepřekova žlutá karta za řeči, tak si musí sáhnout do svědomí sám. Určitě to ale vyřeší s trenérem nebo interně v kabině," řekl Sladký.

"Úplně zbytečná červená karta s námi trochu zamávala, to by se nemělo stávat. Do té doby si myslím, že na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Bohužel jsme nepřidali třetí gól a poté se to vyrovnalo. Ale vstřelili jsme dvě branky a žádnou nedostali, takže do odvety určitě slibný výsledek," těší plzeňského odchovance.

Připustil ale, že když Kajrat ucítil šanci, byl velmi nebezpečný. "Už před zápasem jsme věděli, že vepředu mají kvalitu. Hráči jako Islamchan a Isael jsou hráči top světové úrovně. Po zisku míče okamžitě hráli nahoru, kde měli šikovné a rychlé hráče. Velmi těžko se to bránilo, navíc poté nasadili ještě vysokého útočníka," popisoval.

Pro odvetu ale věří v postup. "Jedeme ven s výsledkem 2:0, a když budeme zodpovědně bránit a povede se nám třeba protiútok, tak si myslím, že máme velkou šanci postoupit. Ale čeká nás ještě 90 minut, ve kterých je určitě poženou fanoušci. Musíme být zodpovědní a zkusit znovu kvalitní presink, protože ten platí na každého," dodal Sladký.