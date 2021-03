"Ten chlapec to trefil velmi dobře." Skotský čaroděj popsal, jak ukradl Slavii výhru

Zatímco slávistům zkazil večer, britský tisk i trenér Rangers ho velebí. Brankář skotského celku Allan McGregor nadchl v úvodním utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy skvostným zákrokem, kterým v poslední minutě sebral českému soupeři vítězný gól.

Centr z rohového kopu dolétl k Lukáši Masopustovi, ten do něho prudce trkl hlavou a už viděl míč v síti. V poslední minutě by to znamenalo vedení Slavie 2:1 a velmi důležité vítězství.

Jenže McGregor se neuvěřitelně vymrštil a přilepil balon těsně před brankovou čárou k rukavici.

McGregor is an absolute legend pic.twitter.com/9e1vyz4wqQ — 55tuart Mac (@ottleti) March 11, 2021

"Ten chlapec to trefil hlavou velmi dobře," popisoval po skončení zápasu hrdina okamžiku situaci. "Viděl jsem to trochu pozdě, natáhl jsem ruku a doufal, že to neprojde do branky," líčil McGregor už s úsměvem.

V úžas uvedl i slavného trenéra Jezdců Stevena Gerrarda. "Myslím, že utkání mělo několik zlomových okamžiků. Allan byl znovu velkým faktorem. To, jak rychle se dokázal dostat na trávník, bylo úchvatné. Byl to opravdu špičkový zákrok," vypíchla liverpoolská legenda.

McGregorovo kouzelnický trik ocenil také britský tisk. "Na pokraji smrti byli Rangers znovu vděční McGregorovi za jeho hrdinství, když ukázal obrovskou sílu zápěstí a mrštnosti a vyškrábl míč z brankové čáry po impozantní Masopustově hlavičce," napsala BBC, která devětatřicetiletého gólmana vyhlásila mužem zápasu.

"McGregorova akrobacie bude na video smyčkách po nadcházející roky," přidal se deník The Guardian.

Zato slávisté by byli raději, kdyby si muž s rukavicemi schoval svá kouzla na jindy. "Musím smeknout klobouk před brankářem McGregorem a jeho zákrokem. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy viděl tak skvělý zákrok," uznal ovšem sportovně kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.