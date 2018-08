Šural prosil neukázněné fanoušky, ať dají Spartě čas a odejdou ze hřiště

před 44 minutami

Josef Šural byl jedním z hráčů Sparty, kteří se pokoušeli dostat ze hřiště běsnící fanoušky.

Praha - Rozporuplné pocity měl kapitán fotbalistů Sparty Josef Šural po vyřazení ve 2. předkole Evropské ligy se Suboticou. Na jednu stranu prožíval jedno z největších zklamání kariéry, na druhou stranu ho těšilo, k jakému výkonu se spoluhráči vyhecovali. Litoval proto hlavně toho, že podobný výkon nepředvedli sparťané i před týdnem v úvodním duelu při prohře 0:2.

"V součtu obou zápasů je to ostuda. Je to o nás, ne o trenérech. Když dnes můžeme předvést tohle, tak nevím, proč to nemůžeme předvést před týdnem," řekl po domácí výhře 2:1 Šural s odkazem na to, že před týdnem musel po prohře v Srbsku skončit trenér Pavel Hapal.

"Určitě se to řadí mezi má největší zklamání, na druhou stranu mám dnes z kluků skvělý pocit. Všichni jsme nechali na hřišti všechno, ale bohužel to nestačilo. Tak to někdy bývá. My si to pokazili před týdnem," dodal sparťanský kapitán.

Letenští v odvetě soupeře přehrávali, šli do vedení právě gólem Šurala, který ve druhé půli přidal i druhou trefu, ale tu sudí kvůli faulu neuznali. "V poslední vteřině jsem si pomohl rukama. Ale rozhodčímu jsem říkal, že soupeři mě drží celý zápas, a když si útočník pomůže, tak se to nesmí. Trochu dvojí metr," prohlásil Šural.

Krátce na to se ale Sparta přeci jen druhé branky dočkala a v tu chvíli bylo skóre s prvním zápasem srovnané. Pak ale udělal chybu sparťanský stoper Uroš Radakovič, který měl míč pod kontrolou, ale daroval ho soupeři a následně ho v rohu vápna přistrčil. Sudí to posoudil jako penaltu, z níž soupeř rozhodl o postupu.

"Na hřišti jsme měli všichni pocit, že penalta nebyla. Je možné, že byla, ale přišlo mi to necitlivé. On jde od brány a sudí jim pískne penaltu na rohu šestnáctky. Nebudu spekulovat, jestli byla, nebo nebyla," konstatoval Šural.

Za protesty dostal napomenutí a po závěrečném hvizdu se sudím opět diskutoval a vyfasoval za to červenou kartu. "Nic tak hrozného jsem mu neřekl. Jen jsem mu vyčetl, že to od něj nebylo korektní a že si o tom myslím své. Ale určitě se dnes nebudeme vymlouvat na rozhodčího. Prohráli jsme si to sami. Měli jsme tam stoprocentní příležitosti, ale vrátilo se nám to, jak jsme první zápas prospali. Tam to byl příšerný výkon a dnes nás to vytrestalo tyčkou, břevnem," řekl Šural.

Během utkání musel uklidňovat i fanoušky, kteří po penaltě vtrhli na hřiště. Po zásahu domácího kapitána se vrátili na tribunu. "Poprosil jsem je, ať nám dají čas s výsledkem něco udělat. Že jestli chtějí vtrhnout na hřiště, tak ať to udělají po zápase. Ať to nezdržují, že potřebujeme hrát. Naštěstí to pochopili a odešli," vylíčil.

Po utkání pak už byl problém jen s jedinci, zatímco většina fanoušků spíše tleskala sparťanům za předvedený výkon. "Většina fanoušků tleskala, protože viděli, jak nás to mrzí. Tak se nám snažili pomoc. Tlačili nás celý zápas a patří jim dík. Byla super atmosféra. Budeme jim to chtít vrátit hned v neděli. Snad jich zas přijde spousta, protože pro ně se fotbal hraje. Dnes odchází zklamaní, ale po většinu zápasu si to snad užili," dodal.