Horká linka z Londýna. Souček se připojil k oslavě s exparťáky přímo na hřišti

Slavia dokázala zvítězit v odvetě Evropské ligy v Anglii 2:0 a senzačně vyřadila Leicester. Se závěrečným hvizdem se její fotbalisté seběhli do hloučku a začali slavit postup přes tým z čelních pozic Premier League. Ve spojení byli i s bývalým kapitánem Tomášem Součkem, nyní hvězdou West Hamu.

Záložník "Kladivářů" slavil s bývalými spoluhráči přes videohovor oblečený v dresu Slavie. Na utkání společně s Vladimírem Coufalem, další nedávnou oporou červenobílých, mohli být osobně, čestné pozvání ale odmítli, aby se soustředili na sobotní utkání jejich West Hamu s Manchesterem City.

Souček měl juchání na trávníku z první ruky díky asistentu trenéra Zdeňkovi Houšteckému, který videohovor zprostředkoval. "Nejdřív nám Suk volal v 85. minutě, pak my jemu v nastaveném čase. Jsme ve spojení prakticky pořád. Je to kluk s velkým srdcem," prozradil klíčový muž slávistické lavičky. "Kluci nás sledují. Suk s námi je propojený, slavili jsme a bylo to super," dodal střelec vítězného gólu Lukáš Provod.

Dlouhá léta v jednom týmu se Součkem strávil také Jan Bořil. "Je to krásné. Se všema klukama, kteří tu hráli, jsme v kontaktu. Když skončil zápas, tak s námi byl Suk ke konci živě. Měl náš dres, je to něco mimořádného a děkujeme klukům, že nás tak podporují," usmíval se současný kapitán českého mistra.

Sešívané nasměroval k vítězství ve druhém poločase gólem Lukáš Provod. Vítězství českého týmu pojistil v 79. minutě svou čtvrtou brankou v Evropské lize Abdalláh Sima.

Slavia díky vítězství v odvetě postoupila do osmifinále Evropské ligy. Svého soupeře se dozví v pátek.