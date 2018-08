Sparta vyhlíží návrat Šurala. Pokusí se zachránit mezinárodní čest, se Ščasným se jí to už povedlo

před 1 hodinou

Spartu čeká klíčové utkání této sezony. Rozhodne o tom, jestli historicky bude pokračovat na mezinárodní scéně, nebo se s ní pro letošek rozloučí.

Praha - Spartu dnes od 19:00 čeká odveta 2. předkola Evropské ligy proti srbskému týmu Spartak Subotica. Po prvním zápase, ve kterém Pražané proti outsiderovi pohořeli a přišli o trenéra Pavla Hapala, to ale budou mít velmi těžké.

Buď Sparta porazí srbského soupeře alespoň o dva góly, nebo se s mezinárodní konfrontací na celou sezonu rozloučí.

Historická čísla mluví ostře proti Spartě. Pokud v prvním utkání evropských pohárů prohrála 0:2, osmkrát z devíti případu to vedlo k jejímu vyřazení v soutěži. Pouze jednou sparťané dokázali vyřazení odvrátit, stalo se to ale před téměř půlstoletím. V sezoně 1972/1973 Sparta prohrála v Budapešti 0:2, v odvetě ale zvítězila nad Ferencvárosem 4:1.

Mezi prvním zápasem a odvetou Sparta stihla vyměnit trenéra. Tým proti Subotici povede Zdeněk Ščasný, který se Spartou zažil před dvěma lety bleskový obrat.

Sparta prohrávala doma v odvetě s dánským Sönderjyske 0:2 v poločase (první zápas skončil 0:0), ale díky gólům Lafaty, Šurala a Brabce se jí ve druhé půli povedlo zápas otočit a postoupit do základní skupiny Evropské ligy.

"Určitě to zazní v přípravě na utkání. Proti Sönderjyske jsme měli na obrat podstatně méně času," připomněl před klíčovým duelem Zdeněk Ščasný. "Tehdy nám nebylo o pauze vůbec hej, ale zvládli jsme to," dodal Josef Šural, který tehdy zařídil vyrovnávací gól na 2:2.

Právě Šuralovo uzdravení by mohlo být pro Pražany důležitou vzpruhou. Osmadvacetiletý útočník byl v minulé sezoně nejlepším střelcem Sparty, pokud někdo dokázal roztlačit zabržděné letenské soukolí, byl to loni právě on.

Navíc má Šural spoustu zkušeností s Evropskou ligou. Málokterý z hráčů současného kádru si připsal 39 startů v evropských pohárech tak, jako Šural. Z Liberce je zvyklý na roli klíčového hráče.

Prozatímní trenér Ščasný bude naopak pravděpodobně postrádat Ben Chaima, který nedohrál zápas v Jablonci. Právě na jeho místě by Šural mohl nastoupit. Jestli bude v základní sestavě není jisté, trenér Ščasný se rozhodl počkat až na poslední trénink před zápasem. Pak se rozhodne. Velké změny jinak oproti zápasu s Jabloncem nechystá.

"Velmi důležité bude, abychom hráli jako tým," uvědomuje si před zápasem trenér Ščasný. Věří, že při týmovém pojetí budou sparťané ztrácet výrazně méně míčů, což jim v prvním zápase se Suboticou hodně škodilo.

Před zápasem Ščasný nabádá, aby hráči nepanikařili, pokud nevstřelí rychlou branku. "Bylo by to samozřejmě ideální, ale nesmíme panikařit. Naše šance může přijít až třeba v 80. minutě," ví Ščasný.

Tématem posledních dní je i vztah jednoho z důležitých hráčů současného kádru Guélora Kangy se zbytkem týmu a fanoušky, trenér Sparty to ale jako problém nevidí.

Kangova role může být proti Spartaku Subotica velmi důležitá, gólově dokázal rozhodnout i zápas v Jablonci. "Není pro mě problém s ním pracovat a myslím, že ani pro kabinu. Kanga je trochu jiný, ale jako fotbalista je pro nás důležitý. Chci, aby ho fanoušci vnímali jako klíčového hráče," apeloval na příznivce Sparty Ščasný.

Pokud Sparta zápas se Suboticou nezvládne a vypadne, čeká ji prakticky kompletní sezona bez evropských pohárů. Pro našlapaný tým by to mohla být velká komplikace. Zápas začíná ve čtvrtek v 19 hodin. Zápas vysílá stanice ČT sport.