Sparta vítá evropské jaro, zahraje si play off Konferenční ligy. Jablonec končí

Polsku nevyhovuje návrh Evropské komise, aby mohlo v zájmu vyřešení situace migrantů snažících dostat se do Evropské unie z Běloruska výrazně prodloužit jejich prověřování na hranicích. Po dnešním jednání unijních ministrů vnitra to prohlásil zástupce polské vlády, podle něhož považuje Varšava za nejlepší řešení podobných situací úplné odmítnutí všech migrantů. Eurokomisařka Ylva Johanssonová uvedla, že Polsko má stejně jako ostatní země povinnost umožnit běžencům požádat o azyl a mělo by ji respektovat.

Ministři dnes probírali situaci na hranicích Běloruska s Polskem a pobaltskými státy, kam podle unie běloruský autoritářský vládce Alexandr Lukašenko nechal svážet tisíce běženců v odvetě za unijní sankce. Minsk toto tvrzení odmítl a v posledních týdnech běloruské úřady velkou část migrantů odvezly od hranic. Několik tisíc se jich po diplomatických snahách Bruselu vrátilo do Iráku a dalších blízkovýchodních zemí, mnoho lidí však stále zůstává na hranicích v těžkých podmínkách zhoršovaných mrazivým počasím.

Unijní exekutiva se snaží přesvědčit členské země, aby jim v souladu s mezinárodním právem pomohly. Komise proto minulý týden navrhla, aby státy sousedící s Běloruskem mohly prodloužit azylové procedury a výrazně déle držet migranty v detenčních centrech u hranic. Jednodušší by měly také deportace odmítnutých uchazečů. Zatímco Litva podle Johanssonové na návrh reagovala vstřícně, Polsko nadále odmítá vpustit do země jakékoli migranty.

"Ve chvíli, kdy máme co do činění s využíváním migrace pro politické cíle, tedy s hybridním ohrožením, máme za to, že jedním z nástrojů v boji proti němu je úplné pozastavení azylových procedur," řekl dnes novinářům náměstek polského ministra vnitra Bartosz Grodecki. Návrh komise podle něj Polsku v ničem nepomůže.