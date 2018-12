Soupeři pro Slavii a Plzeň? Arsenal, Chelsea, Neapol, ale třeba i Genk či Záhřeb

před 2 hodinami

Podívejte se na seznam možných protivníků českých klubů pro vyřazovací část fotbalové Evropské ligy. Slavia i Plzeň budou při pondělním losu jarního pokračování soutěže mezi nenasazenými celky. Koho z nasazených tedy mohou dostat?

"Líbilo by se mi, kdybychom dostali někoho z Anglie. Ale uvidíme, kam nás to zavede," prohlásil obránce Slavie Jaroslav Zelený. "Nikde není psáno, že přes hratelného soupeře postoupíme. Takže spíš nějaké zvučné jméno, abychom si to mohli užít. Splnili jsme cíl a teď bychom si chtěli vyzkoušet konfrontaci s někým silným," přidal se jeho spoluhráč Jaromír Zmrhal.

Co říkají v Plzni? "Z mého pohledu není soupeř, kterého bychom si nepřáli. My jsme jiný klub než spousta klubů, které postoupily do jarní části Evropské ligy. My si vážíme každého postupu a soupeře, který sem přijede," uvedl trenér Pavel Vrba.

Přehled účastníků 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy (první zápasy 14. února, odvety 21. února):

Nasazené týmy:

z 1. míst v základních skupinách Evropské ligy: Arsenal, Betis Sevilla, Chelsea, Dinamo Záhřeb, Dynamo Kyjev, Eintracht Frankfurt, Genk, Leverkusen, Petrohrad, Salcburk, FC Sevilla, Villarreal

ze 3. míst v základních skupinách Ligy mistrů: Benfica Lisabon, Inter Milán, Neapol, Valencie

Nenasazené týmy:

ze 2. míst v základních skupinách Evropské ligy: BATE Borisov, Celtic Glasgow, Fenerbahce Istanbul, Krasnodar, Lazio Řím, Malmö, Olympiakos Pireus, Rapid Vídeň, Rennes, Sporting Lisabon, Slavia Praha, FC Curych

ze 3. míst v základních skupinách Ligy mistrů: Club Bruggy, Galatasaray Istanbul, Plzeň, Šachtar Doněck

Losování se uskuteční v pondělí 17. prosince.