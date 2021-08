Slováci se diví Radovi. Asi zapomněl, kolik dostali od Dunajské Stredy, připomínají

Co vystoupení v Evropě, to výbuch. Přesto si trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada neodpustil i po dalším neúspěchu popíchnutí příštího soupeře. Fanoušci Žiliny se ale jen tak nedali a úder vrátili.

Sezona 2019/2020 a ostuda s arménským Pjunikem Jerevan.

Sezona 2020/2021 a výbuch s Dunajskou Stredou.

Sezona 2021/2022 a hned sedm gólů od Celtiku Glasgow.

I když tým Petra Rady kráčí ve fotbalové Evropě v posledních letech od zklamání ke zklamání, kouč Severočechů zůstává sebevědomý. "Myslím si, že bychom se Žiliny neměli bát," prohlásil o příštím soupeři bezprostředně poté, co jeho celek vypadl v předkole Evropské ligy po dvojboji s Celtikem Glasgow s hrozivým skóre 2:7.

Právě Žilina čeká na Jablonec v play off Konferenční ligy, kam se přesunul. "Určitě to bude silný protivník, ale Celtic to není. Prostě si to s ní rozdáme," pokračoval Rada.

"To na žilinské ,děti´ zkoušelo už víc soupeřů a většinou odešli s prohrou a pořádně unavení," vzkázal českému trenérovi ve svém článku slovenský deník Pravda. "Postihne stejný osud i Jablonec?" ptá se.

Na Radova slova reagovali i čtenáři v komentářích pod článkem. "Asi zapomněli, kolik vyfasovali od Dunajské Stredy, a to byli v lepší fazoně," připomíná jeden z diskutujících.

Jablonec v minulé sezoně vypadl s outsiderem ze Žitného ostrova, když inkasoval pět gólů (a ta samá Dunajská Streda mimochodem v dalším kole hraném rovněž jen na jeden zápas podlehla 0:7 rakouskému Linci…).

"Trenér Žiliny může říct v podstatě to samé. Jablonec není žádná Sparta ani Slavia," přidal se s názorem další čtenář. "V Jablonci je možná dobrá bižuterie, ale na fotbalové mladíky ze Žiliny mít nebudou," věří si diskutér s nickem Veneziana.

"Co měl říct, že se bojí? Stejně tak se nebojí ani Žilinští," zastal se Rady čtenář Mirius. "Lepší postoupí," zakončil pak smířlivě.

První duel play off Konferenční ligy se hraje příští týden ve čtvrtek v Jablonci, odveta týden poté na Slovensku. Mladý tým Žiliny vyřadil v předkolech už tři soupeře - gruzínské Gori, kyperský Apollon a Tobol Kostanaj z Kazachstánu. V šesti duelech nasázel celkem sedmnáct gólů.