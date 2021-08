Postup Plzně: Nejdřív zmar, pak euforie a potyčka po penaltách, křepčil i Šádek

České házenkářky si na prosincovém mistrovství světa ve Španělsku zahrají s bývalým federálním partnerem Slovenskem. Dalšími dvěma soupeři reprezentačního výběru v čistě evropské základní skupině E budou Německo a Maďarsko. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti šampionátu.

Na mistrovství světa bude poprvé v historii startovat 32 týmů. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného postoupily na šampionát poté, co v dubnovém play off vyřadily Švýcarsko. Los rozdělil účastníky do osmi čtyřčlenných skupin, do další fázi turnaje postoupí vždy tři nejlepší celky.