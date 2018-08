Sevilla a Real Madrid jsou srovnatelní, míní Jílek

před 2 hodinami

Plzeň může hrát s Realem stejně vyrovnané zápasy, jako Sigma se Sevillou, věří trenér Václav Jílek.

Sevilla - Ačkoli fotbalisté Sigmy Olomouc vypadli ve 4. předkole Evropské ligy se Sevillou po porážkách 0:1 a 0:3, zejména v prvním utkání nadchli fanoušky aktivní hrou. I trenéra Václava Jílka potěšilo, jak se jeho tým proti favoritovi prezentoval. A věří, že podobné zápasy může odehrát i Plzeň v Lize mistrů proti ještě hvězdnějšímu Realu Madrid, kterého jí za soupeře určil čtvrteční los spolu s AS Řím a CSKA Moskva. Podle Jílka jsou totiž Real a Sevilla srovnatelní soupeři.

"Dvojzápas se Sevillou ukázal naši kvalitu, ochotu pracovat a schopnost poměřit se s takovým soupeřem. Ale také odhalil nedostatky. Je blbost říct po porážkách, že jsem spokojný, ale jsem spokojený s tím, jak jsme se prezentovali," hodnotil dvojutkání Jílek.

"Z pohledu skóre 0:4 si každý řekne, že to byla jasná záležitost, ale my jsme chtěli s nimi hrát otevřený fotbal, aby i diváci viděli, že jsme schopni konfrontovat se se španělským týmem, i když si skoro každý myslel, že nemáme šanci. Z velké části se nám to povedlo," těšilo Jílka.

A věří, že podobně se může prezentovat i Plzeň proti jinému španělskému gigantovi Realu Madrid. "Já si nemyslím, že Real bude výrazně lepší než Sevilla. Jsou to srovnatelná mužstva. I Plzeň má šanci hrát vyrovnané zápasy, ale je to otázka strategie a volby taktiky. Sám jsem zvědavý, jak se bude prezentovat," prohlásil Jílek.

Za hlavní rozdíl mezi Sevillou a Olomoucí označil rychlost práce s míčem a také koncovku. "Nejsem spokojený s tím, jak jsme řešili finální fázi. Alespoň jeden gól jsme měli vstřelit. Ve dvojutkání jsme měli šest sedm šancí, ale gól žádný. Soupeř by s nimi naložil jinak. A obrovský rozdíl byl v rychlosti práce s míčem," uvedl dvaačtyřicetiletý kouč.

Věří, že hráči si z této konfrontace odnesou ponaučení a zkušenosti. "Pokud hráč nemá sebereflexi, tak mu to nedá nic, ale pokud o tom hráči budou přemýšlet, tak jim to může dát hodně. Největší poznatek je to ale pro nás pro trenéry. My se považujeme za trenérský tým, který klade vysoké nároky na hráče, ale v takových zápasech vidíme, že tam jsou stále rezervy. Takže je to o tom donutit hráče pracovat v ještě větší intenzitě. Prostor na zlepšování tam je," upozornil Jílek.

Kvůli takovým zápasům ho zpětně ještě víc mrzí, že Sigma v minulé sezoně neuhájila třetí místo v tabulce a nezajistila si tak účast ve skupinové fázi Evropské ligy. "Už jsem několikrát přemýšlel o tom, jaké by to bylo. Teď se ale můžeme soustředit plně na ligu, z toho pohledu se nám uleví, protože rytmus jsme teď měli rozbitý a jsme v kritické situaci. Ale dovedu si představit, že bychom si to působení v Evropě ještě prodloužili," zasnil se Jílek.