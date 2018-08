Ščasný: Za výsledek samozřejmě nesu zodpovědnost. Ale mám vlézt pod stůl, nebo se rovnou zastřelit?

před 1 hodinou

Utkání prožíval hodně emotivně. Sportovní ředitel Sparty a zaskakující trenér Zdeněk Ščasný vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy jen těžko skousával.

Jak jste viděl penaltový moment, který celé dvojutkání prakticky rozhodl?

"Já jsem se za svůj život naplatil takových pokut, že nemá cenu se k tomu vyjadřovat. Ať řeknu, co řeknu, nemá to smysl, zápas nám to nevrátí."



Budete Radakovičovi ten nešťastný zákrok vyčítat?

"Takových situací, kdy si hráči mohli počínat lépe, tam byla řada. Stejně tak hráči chybovali, když své šance zahazovali. Uroš tam ruku měl, i když do soupeře nestrčil. Samozřejmě to mohl dát domů. V první půli to udělal třikrát čtyřikrát, teď zvolil jinou variantu. Jinak hrál výborně."



Neproměnili jste celou řadu šancí. Byl to hlavní důvod toho, proč jste vypadli?

"Těch jsme měli hodně. Dali jsme druhou branku, která nám nebyla uznána, musím se na to podívat na videu. Kdyby platila, možná by se kluci uklidnili dřív. Pak jsme zahodili spoustu šancí a to je náš problém. Na druhou stranu kluci podali jeden z nejlepších výkonů za poslední rok. To si dovolím tvrdit, ať si každý myslí, co chce. Bohužel je to přebité zklamáním z toho, že jsme vypadli."



Jaký vliv bude mít vyřazení na budoucnost Sparty?

"Jsme teď bezprostředně po zápase, teď nemá smysl mluvit o nějaké budoucnosti. Nemůžete ode mě čekat nějakou hlubokomyslnou analýzu toho, co to přinese. Každopádně druhý rok po sobě nebudeme hrát Evropu a to není pozitivní zpráva pro nikoho."

Byl výkon takový, jaký jste si představoval?

"Bez ohledu na reakce za mě ano, z mého pohledu byl výkon vynikající. Klukům nemůžu nic vytknout. To, že jsme nedali šance - nedali, ale podstatné bylo, že jsme si jich celou řadu vytvořili. Vysokým presinkem, aktivní hrou na útočné polovině. Dokázali jsme soupeře zmáčknout. Bohužel, je to ale o proměňování šancí a možná jedné, možná dvou chybách v defenzivě."



Berete na sebe zodpovědnost za vyřazení?

"Zodpovědnost máme za tohle všichni, přece nebudu říkat, že za to může odcházející trenér. Jediné, co ve mně zůstalo, je pocit z toho, co jsme předvedli. Zodpovědnost samozřejmě mám. Na druhou stranu vidím, že hráči, kteří tady jsou, jsou schopni podat takové výkony. To je pro mě převažující, i když mi ten pocit kalí to, že jsme vypadli z Evropy, což je pro klub rána. Nevím, co chcete slyšet. Mám skončit? Mám zalézt pod stůl? Mám se zastřelit? Tu zodpovědnost cítím, logicky."



Nebál jste se, že po vniknutí fanoušků na hřiště rozhodčí zápas ukončí?

"Vůbec ne. Ani nevím, proč tam vtrhli, jestli kvůli hráčům, nebo rozhodčímu. Zda to mohlo ovlivnit závěr, to nevím. Konec zápasu byl hodně hektický. Dělali jsme, co bychom normálně neudělali. Hledat alibi ve fanoušcích by byl nesmysl."