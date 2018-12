"Prasárna" Zenitu skončila vzrušenou strkanicí. Moje vina, kál se slávista Zelený

před 42 minutami

Do soutěžního zápasu naposledy naskočil po více než měsíci. Svou premiéru v Evropské lize ale Jaroslav Zelený zvládl velmi dobře, obrana sešívaných soupeře k ničemu nepustila.

Jaký hodnotíte svůj pohárový debut?

Evropská liga, můj první zápas, takže super. A nejlepší je to, že jsme to zvládli a postoupili. Také jsem rád, že jsem po delší době odehrál nějaký zápas.

Byl jste nervozní?

Před zápasem to na mě trošičku přišlo, ale jakmile zápas začal, tak to ze mě spadlo. Člověk se musí soustředit na hru a nervozitu nevnímá.

Jaký máte ze zápasu pocit? Zenit jste do ničeho nepustili…

Je pravda, že nějakou stoprocentní šanci neměli, takže jsme ho zvládli dobře. Ale i dopředu, konečně jsme jim dali nějaký gól. I v tom prvním zápase jsme byli podle mě lepší, byť jsme nakonec prohráli 0:1.

Po hodině hry se na hřišti strhla pořádná mela, když nejdříve Šatov trefil do obličeje brankáře Koláře, načež vámi zakopnutý míč ještě nepochopitelně dohrával Driussi. Můžete tu situaci popsat?

Musím se pokárat, měl jsem balon odpálit ze stadionu. I když jsem nepočítal s tím, že bude hrát - musel jasně vidět, že náš brankář leží na zemi s obličejem v rukách.

Vy sám jste ovšem v úvodu měl dva ostřejší zákroky. Zatrnulo vám, že byste hned na začátku viděl kartu?

U toho prvního ne, podruhé už jsem se bál. Byl jsem v souboji trochu pozdě, už zaváněl žlutou, ale nakonec mi ji nedal, za což jsem rád.

V samotném závěru jste pak mohl ještě potvrdit výsledek, ale váš lob vyhlavičkoval Mammana. Chyběla razance?

Taky, ale hlavně jsem netrefil bránu. Tu situaci jsem mohl vyřešit líp. Nemyslím, že bych zvolil špatné řešení, ale bylo špatně provedené.

V každém případě jste postoupili do jarní části Evropské ligy. Co to pro vás znamená?

Je to dobře pro nás, pro celý český fotbal i pro fanoušky, protože jsou tam ještě atraktivnější soupeři, které můžeme dostat.

A koho byste rád?

Mně by se líbilo, kdybychom se dostali někam do Anglie.

Poslední zápas ve skupině vyhrál i Jablonec, ve kterém jste ještě před půl rokem působil. Sledoval jste jeho zápasy?

Některé jsem viděl. Jablonec měl ve své skupině i smůlu, klidně mohli postoupit taky. Psal jsem si o tom i s klukama, fandil jsem jim na dálku.

A těšíte se na Lukáše Masopusta, který vás bude právě ze severu Čech následovat? Ujmete se ho?

To spíš Standa Tecl, jsou dlouholetí kamarádi, znají se už z Jihlavy a hodně to spolu táhli i v Jablonci. Jeho mentorem bude spíš Standa. V pondělí jedeme do Jablonce, takže když nastoupí, bude to na špatné straně. Nějaké popichování asi bude, to k tomu patří (smích).