Prožil jsem úžasnou kariéru, asi nelze mít vše, prohlásil Čech

O tom, kam povedou jeho další kroky, se rozhodne až po vypršení smlouvy s "Kanonýry".

Přání fotbalového brankáře Petra Čecha zakončit kariéru ziskem trofeje nevyšlo. Ve finále Evropské ligy proti Chelsea, v níž strávil jedenáct let, prohrál s Arsenalem 1:4.

"Chtěl jsem nad hlavu zvednout trofej, pak si sednout a popřemýšlet. Až do 30. června jsem hráčem Arsenalu. Na to lidé zapomněli. Do té doby se nerozhodnu," řekl sedmatřicetiletý Čech v rozhovoru pro BT Sport.

"Prohrát finále je velké zklamání, obzvlášť, když šlo o můj poslední zápas v kariéře. Chcete skončit na vrcholu. Prožil jsem ale úžasnou kariéru. Asi nelze mít vše," uvedl plzeňský rodák.

I přes porážku ve finále ničeho nelitoval. "Jsem hrdý na sebe i na svůj výkon, protože když hrajete poslední zápas v kariéře ve finále, je kolem toho hodně tlaku i spekulací," uvedl Čech v narážce na to, že se před finále objevily informace o tom, že se po konci hráčské kariéry vrátí do Chelsea v roli sportovního ředitele.

Pro poslední vítězství v kariéře prý udělal vše. "Mohu se ohlédnout zpátky bez výčitek, kromě faktu, že jsme celý rok tak tvrdě makali a nakonec za to nic nedostali. Myslím si, že tohle si mužstvo nezasloužilo. Ale věřím, že se tenhle tým za rok vrátí silnější," konstatoval rekordman v počtu vychytaných nul v Premier League.

Chelsea v rozmezí 49. až 65. minuty odskočila do vedení 3:0. "K vítězství potřebujete, aby se celému týmu dařilo. Ve druhé půli jsme však nezvládli patnáct minut a ty rozhodly," prohlásil Čech.

S "Blues" vyhrál čtyřikrát ligu, čtyřikrát Anglický pohár, třikrát Ligový pohár, dvakrát anglický Superpohár a jednou i Ligu mistrů a Evropskou ligu. S Arsenalem, kam přestoupil v roce 2015, vybojoval Anglický pohár a dva anglické Superpoháry.