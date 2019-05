Trpká rozlučka Petra Čecha. Dostal čtyři góly a Evropskou ligu vyhrála Chelsea

Aktualizováno před 1 hodinou

Fotbalisté Arsenalu s loučícím se brankářem Petrem Čechem ve finále Evropské ligy v Baku podlehli londýnskému rivalovi Chelsea vysoko 1:4. Bývalá jednička české reprezentace tak poslední zápas profesionální kariéry neoslavila ziskem trofeje. "Blues" soutěž vyhráli podruhé v historii a poprvé od roku 2013, kdy byl v týmu i Čech.

Všechny góly na Olympijském stadionu padly až ve druhém poločase. Mezi 49. a 65. minutou překonali Čecha bývalý hráč Arsenalu Olivier Giroud, Pedro Rodríguez a Eden Hazard z penalty. Na snížení střídajícího Alexe Iwobiho rychle zareagoval čtvrtou brankou opět Hazard.

Triumf Chelsea znamená, že třetí tým české ligy Sparta Praha nepostoupí přímo do skupiny příštího ročníku soutěže a musí do třetího předkola. Arsenal místo Ligy mistrů čeká jen Evropská liga, protože v domácí soutěži skončil na pátém místě.

"Jsem hrdý na sebe i na svůj výkon, protože když hrajete poslední zápas v kariéře ve finále, je kolem toho hodně tlaku i spekulací," uvedl Čech v rozhovoru pro BT Sport.

"Myslím, že oba týmy v úvodní půli hrály trochu ve stresu, protože to bylo finále. Ale první Olivierův gól byl začátkem skvělého večera. Hráli jsme dobře, kontrolovali zápas a získali jsme krásnou trofej," řekl Hazard.

Prakticky potvrdil svůj letní odchod z Chelsea. "Myslím, že je to sbohem, i když ve fotbale nikdy nevíte. Mým snem bylo hrát v Premier League a splnil jsem si ho během sedmi let v jednom z největších klubů, takže teď je možná čas na novou výzvu," doplnil kapitán belgické reprezentace, který by měl přestoupit do Realu Madrid.

Duel s Chelsea byl pro Čecha hodně pikantní, protože v soupeřově týmu strávil jedenáct sezon a získal 15 trofejí. Podle spekulací britských médií by se navíc sedmatřicetiletý gólman měl v létě na Stamford Bridge vrátit jako sportovní ředitel.

Přestože proti sobě nastoupila dvě anglická mužstva, v základních sestavách se objevil jediný Angličan Maitland-Niles z Arsenalu. Ten se v deváté minutě postaral o první šanci, když jeho centr nepříliš jistě odvrátil gólman Arrizabalaga a dorážející Aubameyang přestřelil.

První půle příliš povedených akcí nenabídla. Xhakova rána se lehce otřela o břevno branky Chelsea, Čech se předvedl proti střele Emersona a ještě nebezpečnějšímu pokusu Girouda krátce před pauzou.

"Blues" vstoupili lépe i do druhého poločasu. Emerson v 49. minutě nacentroval do pokutového území a Giroud umístěnou hlavičkou překonal Čecha. Francouzský mistr světa se s 11 góly osamostatnil v čele tabulky střelců soutěže před Srbem Jovičem z Frankfurtu.

Chelsea měla jasnou převahu a v 60. minutě navýšila skóre. Hazard z levé strany předložil míč Pedrovi a španělský útočník se trefil přesně k tyči. A pro Arsenal bylo brzy ještě hůř: Maitland-Niles v šestnáctce stáhl Girouda a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Hazard.

V 69. minutě sice snížil čerstvý náhradník Iwobi povedenou ranou, ale hned za tři minuty vrátil Chelsea tříbrankový náskok Hazard, který po dalším zaváhání obrany zužitkoval Giroudovu přihrávku.

Radost z hattricku pak belgickému útočníkovi zkazil dobrým zákrokem Čech. "Kanonýři" se ještě pokusili o závěrečný tlak, ale Lacazette tváří v tvář nepřekonal Arrizabalagu a střídající mladík Willock ve slibné pozici minul branku.

Chelsea vylepšila vlastní rekord soutěže na 18 zápasů po sobě bez porážky. Trenér Emery nenavázal na triumfy se Sevillou z let 2014-16 a nestal se prvním koučem, který vyhrál Evropskou ligu čtyřikrát. Arsenal na mezinárodní trofej čeká od roku 1994, kdy ovládl Pohár vítězů pohárů.

"Musím říct, že jsem udělal všechno, co se dalo. Mohu se ohlédnout zpátky bez výčitek, kromě faktu, že jsme celý rok tak tvrdě makali a nakonec za to nic nedostali. Ale věřím, že se tenhle tým za rok vrátí silnější," prohlásil Čech.

Finále fotbalové Evropské ligy v Baku:

Chelsea FC - Arsenal FC 4:1 (0:0)

Branky: 65. z pen. a 72. Hazard, 49. Giroud, 60. Pedro - 69. Iwobi. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Manganelli - Orsato (video, všichni It.). ŽK: Christensen - Pedro. Diváci: 50.000.

Sestavy:

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson - Kanté, Jorginho, Kovačič (76. Barkley) - Pedro (71. Willian), Giroud, Hazard (89. Zappacosta). Trenér: Sarri.

Arsenal: Čech - Papastathopulos, Koscielny, Monreal (66. Guendouzi) - Maitland-Niles, Torreira (66. Iwobi), Xhaka, Kolašinac - Özil (77. Willock) - Aubameyang, Lacazette. Trenér: Emery.