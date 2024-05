Nevídaná divočina. Dánové se snažili hrát hokej, trenéři byli vyřízení, líčí Češi

Čeští hokejisté potvrdili roli favorita a na domácím mistrovství světa porazili Dánsko. Svým způsobem to ale byla senzace. Soupeře, s nímž normálně bojují o každou branku, totiž porazili v nevídaně divokém stylu.

Když Dánové poté, co se ubránili českému tlaku, otevřeli na konci první třetiny skóre, zdálo se, že půjde o další urputný boj s outsiderem. A to i přesto, že obránce Jan Rutta stihl osm sekund před první sirénou vyrovnat.

Pak ale přišla nečekaná smršť. Jak utkání postupovalo, defenziva víc a víc polevovala.

Po druhém dějství vedli Češi 3:2 a nakonec po dánském vyrovnání vyhráli 7:4.

"Nepřišlo mi, že by byli tak defenzivní jako třeba na olympiádě v Pekingu, odkud si je pamatuju. Snažili se hrát hokej, čehož jsme pak využívali. Šancí bylo dost," prohlásil centr Lukáš Sedlák, který poprvé na turnaji skóroval.

Šlo o nejdivočejší partii Česka s Dánskem v dějinách. Doteď bylo maximem sedm gólů ze hry, a to při prvním střetu obou zemí na MS 2008 v Kanadě, kde Češi zvítězili 5:2.

V posledních šesti vzájemných kláních na velkých turnajích však čtyřikrát padly jen dvě branky ze hry. Výmluvné jsou i výsledky posledních tří duelů - 1:2 po nájezdech, 2:1 po nájezdech, 1:2.

Proto je skóre 7:4 ze středečního pozdního odpoledne tak překvapivé.

Fanoušci ve vyprodané pražské hale si ofenzivní podívanou museli užívat. A hráči? "Naštěstí jsme tam na konci měli trošku polštář, takže asi jenom trenéři z toho byli trošku vyřízení," pousmál se Rutta. "Když ale dáme pár gólů, měli bychom si utkání pohlídat, hrát víc bez nervů. Nechcete inkasovat hned z prvního protiútoku."

Trenérovi Radimu Rulíkovi se vskutku nekoučovalo snadno. "Byl to těžký zápas," vydechl po utkání.

V první třetině mu vadila neproměněná přesilovka pět na tři nebo absence pohybu.

Na druhou stranu vypíchl například výkon po dánském vyrovnání na 3:3.

"V tu chvíli hráči zapnuli a ukázali morál, že si zápas chtějí vzít pro sebe. Po klíčovém gólu Kundrátka na 4:3 to Dánové otevřeli. Šli do rizika, neměli zajištěnou obranu a z toho pramenily brejkové situace. Naštěstí jsme je proměnili," líčil Rulík.

"Jednoduché utkání to nebylo. Dánsko nám jako soupeř úplně nevyhovuje. Je to severské mužstvo, které hraje podobným stylem jako Švédové. Koukal jsem, že byly zápasy, kdy jsme měli třeba 50 střel, ale prohráli o gól nebo remizovali," připomněl těsné bitvy s Dány v minulosti. "Jsem rád, že se to teď nestalo."

Jedenáctigólový uragán mu tak ve výsledku nevadil. "Vyhrát 7:4 je nakonec skvělé," ocenil tři body do tabulky, díky nimž mají Češi čtvrtfinále téměř jisté.