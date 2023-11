Plzeň jsme si důrazně vyříkali, popsal Trpišovský. Proti Římu čeká nápravu

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského se fotbalisté Slavie ve čtvrtečním čtvrtém utkání skupiny Evropské ligy proti AS Řím budou chtít rehabilitovat za nedělní porážku 1:2 s Plzní. Kouč Pražanů si uvědomuje, že jeho svěřenci budou muset podat maximální a komplexní výkon, aby proti finalistovi minulého ročníku soutěže mohli pomýšlet na body.

Trpišovský na tiskové konferenci zároveň uvedl, že si přeje, aby Římané nasadili všechny své hvězdy.

"Chceme se rehabilitovat za tu neděli, protože cítíme, že výkon proti Plzni po emoční a bojovné stránce nebyl z naší strany dobrý. Zůstali jsme hodně dlužni sami sobě, hlavně lidem. S tím jsme byli velmi nespokojeni. Teď nás čeká velký zápas, velký tým, velká kvalita," řekl Trpišovský.

"Vždy je to o tom, co vám soupeř dovolí. Kromě výsledku nás bude zajímat, aby se do naší hry vrátily emoce, zarputilost, touha nechat na hřišti vše. To tam proti Plzni nebylo, apelujeme na to, aby se to ve čtvrtek objevilo. Bude to zápas, který chce komplexní výkon, jak po taktické, tak i po technické stránce, disciplínu, nasazení. Chceme předvést to nejlepší, co v nás je, aby se na ten fotbal dobře dívalo," doplnil Trpišovský.

Nepovedený výkon v lize proti Plzni si s hráči vyříkávali. "Hned v neděli po zápase jsme si něco řekli. Pak jsme si to řekli ještě jednou hodně důrazně v úterý. Jedna věc je výsledek, ale od nás mi v duelu chyběly emoce, zarputilost. Nebylo tam to, na co jsme ve velkých zápasech zvyklí. Stalo se to snad poprvé za šest let, co tu jsem. S tím jsme byli celý realizační tým nespokojeni a hodně důrazně jsme si to vyříkali. Vše zlé je pro něco dobré, je třeba se z toho poučit. Zítra čekám nápravu," uvedl Trpišovský.

Pro červenobílé bude domácí souboj s Římany, s nimiž před 14 dny v Itálii prohráli 0:2, jedním z vrcholů podzimní části.

"Pro celou Slavii je to velký zápas. Vážíme si, že tady takový zápas můžeme hrát. Doufám, že se bude na co dívat, že budeme létat po hřišti. Že k tomu přistoupíme tak, že je to velké utkání. Že ukážeme jinou tvář než v neděli," řekl Trpišovský.

Přál by si, aby za AS nastoupily největší útočné hvězdy Romelu Lukaku a Paulo Dybala, které by trenér José Mourinho mohl šetřit.

"Pro nás jsou evropské zápasy ve skupině svátkem. Snažíme se, aby se lidi v domácích zápasech mohli přijít podívat na tyhle týmy a hráče. Když už tu možnost dostaneme a ty týmy sem přijedou, chtěli bychom, aby tihle hráči nastupovali. Hlavně hráči si proti takovým hráčům chtějí zahrát a my jako trenéři a fanoušci si je přejeme vidět," řekl Trpišovský.

Lukaku se prosadil před 14 dny a Slavii dal gól i v roce 2019, kdy v Edenu ještě v dresu Interu Milán přispěl k výhře 3:1.

"Je to výjimečný hráč. My jsme se na něj chystali už před 14 dny, jeho herní způsob je hodně specifický. Je strašně silný zády k brance, v soubojích. Když zapne turbo, umí udělat rozdíl na dvou krocích. Umí jít i za obranu, hrát jeden na jednoho. Platí na něj jako na ostatní hráče aktivní přístup. Musíme mít kvalitu s míčem, čím víc ho budeme mít, tím méně on bude nebezpečný," přemítal Trpišovský.

Jak je u něj před zápasy v této sezoně skupinové fáze Evropské ligy zvykem, prozradil jednoho hráče, kterého určitě nasadí do základní sestavy. Do zahajovací jedenáctky se vrátí defenzivní opora Tomáš Holeš. Naopak mimo hru bude delší dobu křídelník Matěj Jurásek, který utrpěl zranění proti Plzni.

"Bohužel se potvrdilo, že je to vážnější poranění kotníku, vazů. První predikce je minimálně tři týdny a pak se uvidí. S otazníkem je Ivan Schranz, který pravděpodobně nebude. Na druhou stranu se nám vrací Tomáš Holeš. Již týden trénuje Petr Ševčík, zítra bude připraven do nějaké části zápasu zasáhnout," uvedl Trpišovský.