Naděje umírá poslední, věří záložník Jablonce Považanec

Přestože fotbalisté Jablonce před týdnem doma v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy se Celticem Glasgow prohráli 2:4, záložník Jakub Považanec věří, že ve čtvrteční venkovní odvetě ještě zabojují o postup. Rád by zopakoval vítězství 5:3, na které před šesti lety na půdě skotského soupeře dosáhl v přípravné utkání ještě v dresu pražské Dukly.

"Plán je jednoznačný, chceme se poprat o postup do dalšího kola. I když víme, že po prvním zápase, který jsme doma prohráli, to bude hodně náročné. Ale naděje umírá poslední," uvedl pro klubový web Považanec.

"Budeme chtít vycházet ze zabezpečené obrany a snažit se, aby nám vycházely brejkové situace. Když se nám to podaří, můžeme dostat Celtic i pod tlak," mínil třicetiletý slovenský středopolař.

Na Glasgow má dobré vzpomínky, v červenci 2015 na tréninkovém hřišti Celticu s tehdy ještě prvoligovou Duklou nečekaně vyhrál zápas v rámci letní přípravy 5:3. "Ale to byl samozřejmě úplně jiný duel. Já byl v jiném klubu a Celtic byl také v úplně jiné pozici. Hrálo se za úplně jiných okolností, nehráli jsme ani na hlavním stadionu. Ale určitě bych byl rád, kdybychom ten výsledek třeba zopakovali," poznamenal Považanec.

Stadion Celtic Park pro více než 60 tisíc diváků může být po uvolnění koronavirových omezení zcela zaplněn. "Těžko říct, jestli se na to dá nějak připravit. Většina z nás ještě před takovým publikem nehrála. Takže sám nevím, co od toho očekávat. Ale určitě se na to těšíme a zároveň máme obavy, jak to na nás bude působit," přemítal Považanec.

Jablonečtí si podle něj chtějí dát pozor hlavně na to, aby znovu rychle neinkasovali. V domácím duelu v 16. minutě prohrávali už 0:2. "Musíme se vyvarovat inkasování laciných gólů, které jsme Celticu darovali v prvním zápase. Hned od začátku musíme do zápasu vstoupit tak, abychom nedělali zbytečné chyby a domácí to nemohli využít," dodal Považanec.