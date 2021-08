Jablonec přišel o výhru v nastavení, Mladé Boleslavi vystřelil remízu Skalák

Jablonec v utkání 3. kola Fortuna:Ligy remizoval 2:2 s Bohemians, smírně se rozešly i Pardubice s Mladou Boleslaví.

Jablonec remizoval s Bohemians 1905 2:2. Pražany poslal v 16. minutě do vedení David Puškáč, v 77. minutě srovnal z penalty Václav Pilař a za šest minut se postaral o obrat střídající Tomáš Čvančara. Ve čtvrté minutě nastavení ale z dalšího pokutového kopu srovnal Jan Kovařík.

Jablonečtí v lize podruhé za sebou nevyhráli a nedokázali se vítězně naladit na čtvrteční venkovní odvetu 3. předkola Evropské ligy proti Celticu Glasgow, v níž budou usilovat o smazání ztráty 2:4 z domácího duelu. "Klokani" podruhé v ligové sezoně remizovali, na tři body v nejvyšší soutěži čekají už šest utkání.

Bohemians překvapivě začali lépe. Ve 13. minutě ještě Vondru vychytal gólman Hanuš, ale ze další tři minuty už Pražané vedli. Na Kovaříkův centr z levé strany si naběhl Puškáč a umístil míč do horní části branky. Útočník "Klokanů" skóroval i ve třetím utkání ligové sezony.

Jablonečtí se dostali do hry až v druhé části první půle. V 31. minutě pálil nad Kubista, poté brankář Bačkovský vytáhl střelu Housky, který poprvé nastoupil za Severočechy v soutěžním duelu v základní sestavě.

Po přestávce chvíli domácí pokračovali v náporu, ale Pražané tlak brzy otupili a dlouho nepouštěli soupeře do šancí. Naopak v 71. minutě mohl zvýšit střídající Keita, který těsně přestřelil.

Za dalších šest minut Jablonec zničehonic srovnal. Bačkovský při snaze odehrát míč zasáhl ve vápně domácího Pilaře a sudí Klíma po zásahu videorozhodčího Berky a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Přestože gólman Pražanů vystihl směr střely, Pilař pokutový kop proměnil a připsal si už třetí soutěžní branku v sezoně. Trefil se i v úvodním kole proti Ostravě a ve čtvrtek proti Celticu.

Za dalších šest minut domácí otočili stav. Ve vlastním vápně udělal velkou chybu Kovařík a střídající Čvančara pohotově střelou na přední tyč překonal Bačkovského. Dvacetiletý útočník dal svůj druhý gól v ligové kariéře.

Zdálo se, že Bohemians stejně jako před týdnem doma s Plzní ztratí zápas poté, co vedli 1:0. Už v nastavení ale znovu vstoupil do hry videorozhodčí a sudí Klíma po přezkoumání záznamu nařídil pokutový kop po zákroku střídajícího Hübschmana na Bederku. Kovařík napravil svou předchozí chybu a srovnal, byť Hanuš stejně jako předtím na druhé straně Bačkovský vystihl směr.

Jablonečtí v posledních třech soutěžních zápasech inkasovali devět branek. S Bohemians aspoň doma v lize neprohráli poosmé za sebou.

Pardubice nevyhrály ani napotřetí

Pardubice remizovaly s Mladou Boleslaví 1:1. Domácí dostal do vedení v 38. minutě Dominik Kostka, bod Středočechům zachránil čtvrthodiny před koncem střídající Jiří Skalák. Východočeši nezdolali Boleslav v nejvyšší soutěži ani potřetí a v ligové sezoně ještě nevyhráli. Na kontě mají dva body za dvě remízy. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma jsou na tom o dva body lépe.

Pardubice, které hrají i v této sezoně domácí ligové zápasy ve vršovickém Ďolíčku, nastoupily poprvé v nejvyšší soutěži s dvacetiletým gólmanem Markovičem. Ten nahradil dosavadní jedničku Letáčka, jenž v úvodních dvou kolech inkasoval pět gólů.

Východočeši sice přečkali oproti minulým utkáním úvodní desetiminutovku bez inkasované branky, byl to však jejich soupeř, který byl zpočátku aktivnější. Po čtvrthodině si naběhl do nadějné příležitosti osmnáctiletý útočník Fila, Markovič však proti jeho střele pohotově zasáhl. O chvíli později se dostal po dravém průniku do pokutového území i Preisler, ale přestřelil.

Pardubice začaly být nebezpečné směrem dopředu až po půlhodině hry a sedm minut před přestávkou se dočkaly vedoucí branky. Beran našel za obranou naběhnutého Kostku, jenž prostřelil brankáře Šedu. Kostka zaznamenal druhý gól v nejvyšší soutěži. Východočeši se dostali do vedení poprvé v této sezoně.

Boleslav se ve druhé půli vrhla za vyrovnáním a blízko branky byl v 59. minutě po Dancákově hlavičkovém přiťuknutí Škoda, jeho střela se však odrazila jen od tyče.

Domácí se snažili hrozit z rychlých protiútoků a hned dvakrát mohl jejich vedení zvýšit znovu Kostka, nicméně ani v jednom případě nezakončil přesně. Středočeši se 15 minut před koncem dočkali vyrovnání. Po centru z pravé strany vrátil míč před branku hlavičkující Lukáš Mašek a Skalák se po 12 minutách na hřišti z bezprostřední blízkosti nemýlil.

Boleslav navíc vycítila příležitost odvést si z Ďolíčku tři body a pokračovala v závěru v tlaku. Škoda však při další střelecké příležitosti nezamířil přesně a Markovičovu branku následně netrefil ani tvrdě pálící Preisler. Pardubice nezvítězily v lize počtvrté za sebou.

3. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)

Branky: 77. Pilař z pen., 83. Čvančara - 16. Puškáč, 90.+4 Kovařík z pen. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Vodrážka - Berka (video). ŽK: Považanec, Rada (trenér) - Köstl, Ljovin, Vacek, Brabec (asistent trenéra). Diváci: 2693.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Malínský (65. Pleštil), Houska (81. Hübschman), Kratochvíl (65. Čvančara), Pilař (90.+3 Surzyn) - Doležal (90.+3 Martinec). Trenér: Rada.

Bohemians: Bačkovský - Dostál (87. Koubek), Köstl, Bederka, Vondra - Ljovin, Květ (80. Vacek) - Fulnek (66. Bartek), Hronek, Kovařík - Puškáč (66. Keita). Trenér: Klusáček.

FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Branky: 38. Kostka - 75. Skalák. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Kubr - Zelinka (video). ŽK: Cadu, Toml, Tischler - Dancák, Suchý. Diváci: 922.

Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Solil, Červ (72. Sláma) - Kostka (86. Halász), Beran (86. Huf), Tischler - Černý (57. Chytil). Trenér: Novotný.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Ladra (75. Stránský), Matějovský (75. Smrž), Dancák, Ewerton (62. Skalák) - Škoda, Fila (62. L. Mašek). Trenér: Jarolím.