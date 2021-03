"Kúdela se snažil ponížit mě i mou rodinu." Kamara je prý stále otřesený z incidentu

Univerzitu Palackého v Olomouci by měl následující čtyři roky vést dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd Martin Procházka. Do této funkce ho zvolil Akademický senát UP ve druhém kole, kde porazil Tomáše Opatrného z přírodovědecké fakulty. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, Procházka získal ve druhém kole 14 hlasů. Přítomno bylo 24 členů akademického senátu, dva hlasy byly neplatné. Nového rektora musí jmenovat prezident, olomouckou univerzitu by měl vést od 1. května, funkční období mu potrvá do 30. dubna 2025.

O funkci se kromě Martina Procházky a Tomáše Opatrného ucházel také dosavadní prorektor pro zahraničí vztahy Martin Kudláček z fakulty tělesné kultury a Jiří Lach z katedry politologie filozofické fakulty. Kudláček nezískal v prvním kole žádný hlas, Lachovi dalo hlas pět senátorů. Všichni kandidáti jsou profesoři a za sebou mají zkušenost i ve vedoucích akademických funkcích na olomoucké univerzitě.