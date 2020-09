„Karma je zdarma.“ Stoch rozzuřil Slováky do ruda. Vysmíval se vypadnutí Slovanu

Škodolibou radost z ostudného vypadnutí Slovanu Bratislava v předkole fotbalové Evropské ligy má slovenský reprezentační záložník Miroslav Stoch. Zadostiučinění třicetiletý mazák neskrýval a do šampiona své země si rýpl na Instagramu.

"Karma je zdarma," napsal na svém profilu. Narážel na loňský zápas předkola Evropské ligy, kdy do Bratislavy zavítal jako hráč PAOK Soluň. Slovan tehdy nad favoritem zvítězil a Stoch si toho hodně vyslechl od slovenských fanoušků na tribunách.

"To máte za to, jak jste mi před rokem nadávali a vysmívali se mi. Cirkus Slovan," vzkázal Stoch do Bratislavy, k textu ještě přidal emoji se vztyčeným prostředníčkem.

Slovan vypadl překvapivě z evropských pohárů po prohře ve Kuopiu, menším městě usazeném mezi jezery ve finské tundře. Utkání bylo dlouho bez branek, až ve druhé polovině prodloužení se trefil bratislavský Žan Medved. Jenže v poslední minutě zápasu srovnal domácí Aniekpeno Udoh a penalty zvládl lépe finský tým, který se tak postaral o senzaci.

Hráči Slovanu byli po zápase hodně zklamaní a mluvili i o velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách na stadionu. Také na to Stoch na Instagramu ironicky reagoval.

Dočkal se samozřejmě prudké odezvy od slovenských fanoušků, kteří jej zasypali nevybíravými nadávkami.

Stoch je přitom sám bez angažmá po ukončení smlouvy v řeckém PAOK. Přestože většina lig už začala, běhavý křídelník zatím nový kontrakt jinde nepodepsal. Prozatím trénuje s pražskou Slavií, kde působil téměř dva roky.

Ostudě Slovanu, který si myslel i na Ligu mistrů, jenže předkolo s faerským Klaksvíkem mu nebylo umožněno sehrát kvůli pozitivním testům na koronavirus, se věnují i slovenská média.

"Bezradný Slovan zažil další blamáž," informoval například portál sme.sk. "Z evropské zkoušky totálně propadl," doplnil a výkon zhodnotil jako "katastrofální".

Slovensku zbyl v evropských pohárech po vypadnutí Slovanu, Ružomberku a Žiliny jediný zástupce - Dunajská Streda, která si poradila s Jabloncem…