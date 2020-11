Hoftych po Hoffenheimu: Nedopustili jsme historický debakl, ale bylo to beznadějné

Podle trenéra Pavla Hoftycha přišli liberečtí fotbalisté o šanci na body už před zápasem 3. kola skupiny Evropské ligy na půdě Hoffenheimu. Severočechům vypadlo kvůli koronaviru hned 15 hráčů a tým museli doplnit nerozehraní hráči i mladíci z B-týmu. Slovan utrpěl svůj historicky nejvyšší pohárový debakl 0:5, přesto Hoftych mužstvu poděkoval za bojovnost.

"O naději na body jsme přišli už před zápasem, nebylo co řešit. V plné palbě bychom mohli pomýšlet třeba na vyrovnanější souboj, být daleko nebezpečnější. Ale v tomhle složení, v kterém jsme přijeli, s hráči, kteří neměli měsíc a déle herní praxi, bylo jasné, že to tu na body nebude. Šlo jen o to, o kolik (prohrajeme). Proti takhle kvalitnímu soupeři jsme na víc neměli, to je realita," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

Jeho tým na rozdíl od Hoffenheimu naposledy hrál českou ligu 4. října, poté byla nejvyšší soutěž kvůli koronavirové situaci v zemi přerušena. "Bylo jasné, že nás soupeř dostane do velkých problémů. Spousta kluků nemá na téhle úrovni žádné zkušenosti, navíc řada z nich nemohla hrát měsíc zápas. Bylo to pro ně strašně těžké, zároveň i velká zkušenost," uvedl Hoftych.

"Děkuji klukům, že akceptovali taktický plán. Abychom drželi pohromadě, abychom těch branek nedostali ještě víc. Děkuji hráčům za odvahu, byli ochotni dřít, makat. I když s fotbalem to mělo spíš míň než víc společného. Dali do toho všechny síly, které měli. V tomhle složení může zápas vždy skončit ještě dramatičtějším rozdíl jako třeba Venlo s Ajaxem Amsterodam (0:13), můžete dostat třeba i historický debakl na evropské půdě. To jsme nechtěli dopustit," dodal Hoftych.

Jeho obvyklí asistenti zůstali kvůli koronaviru v Česku a z obvyklého realizačního týmu byl v Německu sám. "Byl to extra dlouhý den, na všechno, co se týče mančaftu, jsem byl sám. Výborně mi pomohli Jirka Liška a Bobo Konečný z B-týmu. Hodně ale chyběli asistenti Pavel Medynský a Míra Holeňák na práci kolem mužstva, kterou se mnou dělají. Něco takového jsem nezažil od doby, co jsem ve Zlíně trénoval juniorku. Abych byl na lavičce sám s dvěma kolegy z béčka. Už bych to zažít nechtěl," řekl Hoftych.